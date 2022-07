Paul Bellón advierte que llegó a León para quedarse y jugar

Que se preocupen William Tesillo, Stiven Barreiro y hasta el francés Julien Célestine, porque el mexicano Paul Bellón se encuentra decidido a mantenerse como titular en la central e incluso ya se ve echando raíces en tierras esmeraldas.

“Uno viene a trabajar para hacerlo lo mejor posible, yo quiero competir, ya el profe (Renato Paiva) es el que decide quien juega. Para mí lo ideal sería estar mucho tiempo acá, sé que mi trabajo es el que dirá todo, vengo por un año con opción a compra, pero en mi cabeza está hacerlo bien y quedarme”, dijo el ex de los Leones Negros de la U. de G.

Y si bien, la chance de mostrarse en el máximo circuito le llegó hasta los 25 años, ahora que la tiene, el nacido en la perla tapatía no piensa desaprovecharla.

“Uno tiene ese gran sueño de jugar en primera, todo pasó muy rápido, Tesillo desafortunadamente se lesiona, ese día ante San Luis me sentí con la mentalidad de jugar de inmediato, lo he disfrutado y siento que lo he hecho bien. Al que trabaja tarde que temprano el futbol le recompensa, a mí esta oportunidad no me llegó tan joven, pero ya la tengo y estoy con la mentalidad de ir a tope, ya debuté, ya estoy aquí y ahora lo que sigue es trabajar fuerte día con día para consolidarme”.

Expansión es una vitrina

Así como lo ha hecho La Fiera con su fichaje y más reciente la de Javier Ibarra procedente del Atlético Morelia, Paul Bellón aseguró que en la Liga de Expansión hay mucho talento nacional que tristemente está desperdiciado por los clubes de la Liga MX, cuya primera apuesta es salir a buscar al extranjero.

“Siempre he pensado que el futbolista de abajo tiene muchas capacidades y cuando se presentan oportunidades como estas hay que tomarlas con una mentalidad fuerte. El futbolista de Expansión trabaja con la idea de que el equipo de Primera lo está viendo, ese fue mi caso, a veces son pocas las ventanas que se abren y sí deberían confiar un poco más en esta clase de jugadores porque hay gente de técnica y talento”.

Toluca no asusta

En el campamento verdiblanco hay respeto, más no temor por el revitalizado Toluca que tiene Nacho Ambriz, un rival que ofensivamente luce poderoso y que sin duda será una prueba de fuego para la zaga leonesa.

“Toluca es un equipo de mucha calidad, buena técnica ofensivamente, esperamos un partido algo trabado, de mucho contacto y hay que salir a tope para sacar el resultado, pero tampoco es que asuste, si se le reconoce por sus jugadores de experiencia y por el futbol que viene haciendo, pero no asusta, podemos sacarlo adelante”, aseveró Bellón.