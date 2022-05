Paiva pone fecha para probable salida de Independiente del Valle

León, Guanajuato.- Apagando el fuego de los dimes y diretes, el estratega Renato Paiva, perfilado a dirigir a Club León reconoció que hay acercamiento con la institución verdiblanca y de llegar a un acuerdo ya habría fecha para dejar el banquillo de Independiente Del Valle para aventurarse en la Liga MX con el cuadro zapatero.

En entrevista para el programa de radio 'El Pulso del Futbol', Paiva adelantó que hay acercamiento entre directivas, de llegar a buen puerto las negociaciones, el técnico lusitano ya tendría fecha para terminar su ciclo en Independiente del Valle, equipo con el que aún disputa el torneo local y la Copa Libertadores.

“Es cierto, hay una propuesta León ha procurado mi trabajo y mis servicios, los clubes se están hablando, no he firmado nada, si firmo, mi salida será en el final de la etapa (primera ronda) de la Liga Pro, ósea del partido de 9 Octubre, salir antes imposible, nunca dejaría al club, es imposible salir antes”, declaró Renato Paiva.

Actualmente la Liga Pro, denominación que recibe la Primera División ecuatoriana se acerca al cierre de la primera ronda a Independiente del Valle le restan los partidos ante Mushuc Runa el día 22 y contra 9 de Octubre el próximo 29 de mayo, este sería el último partido de Paiva con los Rayados del Valle.

A nivel internacional, DIV encara la Copa Libertadores donde cierra la fase de grupos ante América MG de Brasil el 25 de mayo, Paiva no ha dirigido desde el banquillo ningún partido debido a que no cuenta con licencia de CONMEBOL, aunque en todos los juegos los ha manejado vía remota por lo que la cita ante los cariocas es otra cuenta que aún tiene pendiente el técnico con actual plantel.

PRETEMPORADA

Pese a no haber un acuerdo contractual firmado, Paiva reconoció que en tierras zapateras ya se encuentra un colaborador ajeno para iniciar las prácticas de pretemporada con el plantel verdiblanco.

“Está una persona indicada por nosotros porque el tema de las negociaciones está adelantado, pero no firmado, fue una propuesta que León nos hizo porque los jugadores empezaron pretemporada. De nosotros, trabajadores de Independiente (del Valle) no iría ninguno, esa es una persona que estaba sin trabajar en este momento y fue una opción, de aquí no sale nadie porque sería faltar al respeto a Independiente”, agregó el portugués.

Sobre los comentarios que ya lo ponen dirigiendo en la Liga MX para el Torneo de Apertura 2022, el timonel portugués se dijo comprometido y enfocado con su actual equipo.

“Si me aparece un buen contrato financiero y un buen proyecto de campeonato y deportivo, pero todo eso con el máximo respeto que Independiente me merece, al salir tiene que ser con acuerdo total entre los clubes sino, yo no salgo. El campeonato mexicano es un campeonato mejor que el ecuatoriano, es una realidad”, reconoció el entrenador del Viejo Continente.

LEÓN

Por otra parte, se sabe que, en el Bajío, los jugadores esmeraldas iniciaron entrenamientos desde el miércoles, aún se desconoce el nombre del comisionado por Paiva para poner a punto al cuadro felino de cara al Torneo Apertura 2022.