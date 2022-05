León alza la mano para tener el Juego de Estrellas de la LMB

No será este año, luce difícil que se dé en 2023, pero los Bravos de León desean tener en su parque el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Beisbol.

Aprovechando la visita de Horacio de la Vega, mandamás del circuito de verano, la organización de la capital cuerera quiso anotarse para albergar dicho compromiso que marca la mitad de la campaña, pero también los Bravos han puesto sobre la mesa la idea de que gran parte de los equipos se lancen al sueño americano para llevar juegos de exhibición a territorio estadounidense.

“Lo del Juego de Estrellas es algo que vamos a platicar, tenemos parque, tenemos afición y vamos a ver qué pasa, pero otra cosa que hemos propuesto es que los equipos hagamos pretemporada en Estados Unidos, si la liga ya está en más de 20 países, entonces hay que internacionalizarla llevando juegos de exhibición a Estados Unidos y se va a proponer la idea ante el consejo, hay que ver la manera que sea un sí y lo hagamos realidad”, indicó Martínez en entrevista para Organización Editorial Mexicana.

Hay que recordar que en este 2022, el Juego de Estrellas se llevará a cabo del 17 al 19 de junio en el “Horno más Grande de México”, la casa de los Acereros de Monclova.

Buscan Manager

Tras la salida de Eduardo “El Mosco” Arredondo, la oficina de los Bravos sigue en la búsqueda del nuevo manager, por lo que de momento el boricua Eddie Castro se mantendrá en las funciones de interino.

“No llevamos prisa, le encomendamos a Eddie Castro que se encargara del bateo y organizara el lineup, Martín Enríquez nos está ayudando con los lanzadores y es complicado encontrar rápido un manager que se adecue a lo que queremos, una persona no tan joven, pero tampoco que tenga mucha experiencia en la liga, los de mucha experiencia ya arrastran ciertas cosas y queremos una persona con experiencia de Grandes Ligas, pero que no conozca tanto acá”, explicó Mauricio Martínez.