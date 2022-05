César Jáuregui remará con fuerza rumbo a París 2024

De la pista al agua, del lanzamiento de jabalina al remo, el guanajuatense César Jáuregui busca meterse de lleno al ciclo olímpico de París 2024.

Por lo pronto, junto a su entrenador, el neoleonés Roberto Serrano, Jáuregui Ayala trabaja a sol y sombra en la pista olímpica “Virgilio Uribe” de Cuemanco, esto en la capital del país y con miras a un selectivo nacional que podría llevarlo hasta el viejo continente.

“Me estoy preparando para esa evaluación nacional que será el fin de semana, vamos a competir por tener nuestro lugar en la gira europea, también se ha programado un campamento en España y luego está la Copa del Mundo”, comentó César en charla con la Comisión Nacional de Deporte y Cultura Física (CONADE).

El remero reconoció que “tenemos que aprovechar al máximo las competencias de este año porque de ahí para adelante hay que empezar ya a preparar los Juegos Panamericanos, los Juegos Centroamericanos y ojalá los Olímpicos, la verdad es que ya estamos un poco cortos de tiempo para todas esas fechas”.

A pocos años de haber dejado la jabalina, el “guanajua” se encontró con una gran área de oportunidad en el remo, tanto que ya presume un séptimo puesto de la categoría Sub-23 en el último Mundial de la especialidad.

“El remo llegó por pura casualidad, me rompí el pie en el lanzamiento de jabalina, pero entonces vino un entrenador cuando yo me estaba recuperando y nos ofreció ir a remar, al inicio lo hice solo para mantenerme en forma, para no engordar, un hobbie, solo que después vino la primera competencia y fue que me di cuenta de lo mucho que me gustaba y cuanto me motivaba para obtener buenos resultados”, explicó.

Cabe destacar que Jáuregui se encuentra compartiendo entrenamientos nada más y nada menos que con la dos veces olímpica, la regiomontana Kenia Lechuga.