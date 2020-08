Pablo Guede rescata personalidad en la derrota contra León

León, Guanajuato.- Tijuana prometía bastante previo al inicio del torneo y la realidad es que los resultados no llegan para el conjunto de Pablo Guede.

Los “Xolos” cayeron frente a León, sin embargo, el estratega de los canes salió tranquilo luego de reconocer que sus dirigidos mostraron personalidad frente uno de los rivales que en los más recientes torneos ha venido marcando el ritmo en la Liga MX.

“Después del partido que hemos hecho, que me gustó mucho, no me queda duda de que vamos en crecimiento, esto es futbol y el resultado no debió haber sido este por lo que pudimos desplegar, pero el equipo anduvo bien, fue valiente y lo hicimos bien en una cancha que no es nada fácil”, apuntó Guede.

Pese a que el plantel tuvo un alto número de incorporaciones para esta campaña, el timonel no le pide paciencia a su directiva y es que “el club me lo ha dado todo y estoy súper agradecido, ahora no quiero dar excusas, pero no hubo una pretemporada normal, no hicimos amistosos, pero no puedo pedirle nada al club. Todos los muchachos están en disposición de hacer cosas importantes, pero para eso hay que dar resultados y espero que se den pronto, creo en el trabajo de los jugadores, en el mío y si seguimos jugando con este desgaste y personalidad los resultados van a venir”.

Pablo Guede no quiso hablar sobre la ausencia de tipos con peso específico en la ofensiva como Miler Bolaños y Ariel Nahuelpan, incluso cuando al argentino se le ha llegado a colocar fuera de Tijuana en las últimas horas debido a una oferta del Inter de Porto Alegre.