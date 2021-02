Otorgan a Guanajuato Nacionales de Softbol

León, Guanajuato; 03 de febrero del 2021.- Los diamantes guanajuatenses atestiguarán las acciones de dos campeonatos nacionales que la Federación Mexicana de Softbol otorgó a la entidad para 2021.

Tras celebrar su congreso anual, la FMS armó el calendario de competencias 2021, son 18 competencias avaladas por este organismo y considera categorías máster, mayores, segunda fuerza, juvenil e infantil varonil y femenil.

Esta disciplina busca reactivarse luego de un 2020 en el que se pospuso gran parte de la programación, además se busca aprovechar la estela de atención y proyección que ha surgido gracias el representativo nacional femenil que logró el boleto a Juegos Olímpicos de Tokio.

GUANAJUATO SEDE

Para la nueva temporada de la FMS a Guanajuato se le otorgó la sede de dos nacionales para categorías sub 14 y sub 17, además de una subsede para el nacional sub 22.

Del 10 al 13 de junio se desarrollarán de manera simultánea los campeonatos nacionales sub 14 y sub 17 varoniles, como sede principal se designó al municipio de Salamanca y como subsede a Mazatlán, Sinaloa.

Los recintos salmantinos que se perfilan para albergar la actividad de ambos torneos son la Unidad Deportiva Norte, y los campos Antonio M. Amor y Juan José Corres Inés.

Por otro lado, las competencias en las que Guanajuato será subsede son los el Nacional Sub 25 cuya sede principal será Acapulco, Guerrero y se desarrollará del 24 al 29 de abril.

Por parte de la Asociación Guanajuatense de Softbol está pendiente la convocatoria para tryouts en los que se puedan conformar los selectivos estatales con peloteros de diversos municipios como Celaya, Romita, Salamanca, Silao, Valle de Santiago, León, entre otros.