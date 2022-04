Osvaldo Rodríguez en la mira de un viejo conocido de la MLS

Cuando al contrato de Osvaldo Rodríguez con el Club León le restan casi dos meses para terminar, el lateral podría tener su futuro en la Major League Soccer de los Estados Unidos, específicamente en el Seattle Sounders, el verdugo de la escuadra esmeralda en la última Concachampions.

Según algunos medios del vecino país del norte, entre esos la cuenta @TransfersMLS del periodista Will Forbes, la directiva del Sounders ya habría tenido al menos un acercamiento con el futbolista oriundo de San Luis Potosí, aunque al parecer, también hay otros equipos de la Liga MX bastante interesados en hacerse de sus servicios.

De momento, La Fiera no ha dado a conocer una renovación con el surgido de la cantera de los Tuzos del Pachuca, por lo que en caso de que esta no se concrete antes del 30 de junio, Rodríguez se marcharía de la “guarida” como agente libre, totalmente gratis, en una situación que por supuesto no convendría a los intereses de la institución que encabeza Jesús Martínez Murguía.

Osvaldo llegó a León para el Apertura 2016, aunque su debut en el máximo circuito se dio un año antes con los de la Bella Airosa. Fue en la jornada uno del Clausura 2017 cuando sumó sus primeros minutos como panza verde y a partir de esa fecha registra 102 partidos entre liga y liguilla, 80 siendo parte del once titular, ha marcado cuatro goles y solo fue expulsado en la semifinal de vuelta contra Tigres de la pasada fiesta grande.

En el actual semestre, el zaguero participó con regularidad de la fecha uno a la ocho, hasta que un problema muscular lo dejó fuera de combate, de hecho, ha pasado ya más de un mes y todavía no consigue regresar a la actividad.

Y son precisamente las lesiones las que han frenado la consolidación del “Osvi” con La Fiera, incluso con el mismo seleccionado mexicano, recordando que en las eliminatorias mundialistas venía con frecuentes llamados por parte de Gerardo “El Tata” Martino, pero tampoco sin ver mucha acción.

Independientemente de si la intención es conservarlo o cederlo a otro conjunto, León tiene los días contados para renovar al mundialista Sub-17 y Sub-20, de lo contrario, este diría adiós y gracias, y en las arcas del club no caería un solo peso.

En números