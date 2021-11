Omar Fernández ve a León como serio aspirante a ganar el Apertura 2021

A lo largo de 17 jornadas, León hizo lo necesario para ser un firme candidato al título del Apertura 2021, así lo manifestó el mediocampista colombiano Omar Fernández.

“Somos candidatos porque el futbol que venimos mostrando es bueno, ganamos de visita partidos importantes y ante rivales complicadísimos, me parece que hicimos las cosas correctas para estar dentro de los mejores cuatro e incluso afinando más detalles podemos ser un equipo más aplicado”, dijo el ex futbolista del Puebla.

Y precisamente esos detalles que tiene que pulir la escuadra esmeralda a pocos días de arrancar la liguilla son: “adelante hemos tenido falencias, a veces no creamos opciones y cuando las creamos no las metemos, también defensivamente en algunos partidos corrimos con suerte cuando el balón no le entró al rival y nuestra fortaleza es la posesión de la esférica, así que debemos concretar esas chances que tengamos al frente”.

Fernández y el resto del grupo que comanda Ariel Holan tienen claro que para bordarle la novena estrella al escudo “hay que ganarle al que sea, al que venga, no hay rival fácil, León debe afrontar a lo mejor porque la idea es salir campeones, este equipo no aspira a menos y es por eso que preferir un rival del repechaje no nos interesa”.

El apodado “Patrón” ya cuenta los días para que se ponga en marcha una fiesta grande que ha sido postergada más de lo normal debido a la última ventana de fecha FIFA.

“La verdad ha sido una pausa larga, es una lástima porque veníamos en buen ritmo, pero el descanso también es bueno, el equipo está trabajando a tope, no hemos tenido equipo completo para trabajar en la temporada por los viajes, los juegos de selección, entonces son semanas bonitas para afinar detalles todos juntos y alistar lo que viene”.

Apaga las alarmas

Omar Fernández dio a conocer que a lo largo del semestre ha venido lidiando con una molestia en el tendón rotuliano, sin embargo, el cafetero aseguró que no hay porque alarmarse y su mente esta puesta en llegar sano a las series finales.

“Si tengo una pequeña molestia, pero para mí no es lesión, estoy descansando y espero ya entrenar al parejo, llevo meses con esa molestia y ahora que hubo tiempo para hacer terapias y descansar lo hemos aprovechado junto al cuerpo médico”, puntualizó.

