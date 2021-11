La Fiera cerca de conocer su destino en la Concachampions 2022

León, Guanajuato; 17 de noviembre del 2021.- Será el próximo 15 de diciembre cuando La Fiera conozca su destino en la edición 2022 de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

Concacaf announces details for 2022 Scotiabank Concacaf Champions League drawhttps://t.co/7h4j4V40vy



Concacaf anuncia detalles para el sorteo de la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2022https://t.co/6SPGK64nO4#SCCL22 pic.twitter.com/bcWjyBJKyB — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) November 17, 2021

El organismo que rige al futbol profesional de la región dio a conocer todos los detalles acerca del procedimiento del sorteo que se llevará a cabo en Miami, Florida y el cual encabezará Carlos Fernández, director de competencias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y del Caribe.

León, como monarca del Guard1anes 2020 de la Liga MX, irá al bombo uno junto a los clubes estadounidenses Colorado Rapids, New England Revolution, Seattle Sounders y el campeón de la MLS Cup 2021; además, los esmeraldas tampoco podrán verse las caras en primera ronda con el Cruz Azul, Pumas, así como con el monarca del balompié canadiense que saldrá de la final entre el CF Montreal y Toronto FC.

El rival del conjunto verdiblanco estará en el bombo dos, a excepción de Santos Laguna, ya que de acuerdo al reglamento en los octavos de final no podrán enfrentarse dos equipos del mismo país, de tal forma que las opciones son: Cavaly AS (Haití), Guastatoya (Guatemala), Comunicaciones (Guatemala), Saprissa (Costa Rica), Motagua (Honduras), Forge FC (Canadá) y Santos de Guápiles (Costa Rica).

Los octavos de final se disputarán del 15 al 17 de febrero la ida y los juegos de vuelta del 22 al 24 de ese mes, los cuartos de final quedaron del 8 al 10 y del 15 al 17 de marzo, las semifinales del 5 al 7 de abril la ida y la vuelta del 12 al 14, mientras que la gran final se retomará a visita recíproca con la ida entre el 26 y 28 de abril y la vuelta entre el 3 y 5 de mayo. El calendario oficial se revelará días después de que se desarrolle el sorteo.

León busca que su tercera participación en la Concachampions sea la buena, toda vez que en 2020 y 2021 fue eliminado a las primeras de cambio por el LAFC y Toronto FC, respectivamente. Su mejor resultado en esta competencia se dio en el ya lejano 1993, obteniendo el subcampeonato de la entonces denominada Copa de Campeones.

Bombo 1 Bombo 2

León (MEX) AS Cavaly (HAI)

Cruz Azul (MEX) Guastatoya (GUA)

Pumas (MEX) Comunicaciones (GUA)

Colorado Rapids (EUA) Santos (MEX)

Seattle Sounders (EUA) Saprissa (CRC)

New England Revolution (EUA) Santos de Guápiles (CRC)

Por Definir (EUA) Motagua (HON)

Toronto FC (CAN) / FC Montreal (CAN) Forge FC (CAN)





El Dato

+ El campeón de la Concachampions 2022 obtendrá su boleto para el Mundial de Clubes de la FIFA de ese mismo año.