Omar Delgado cierra noveno en Panamericano de Tiro con Arco

León, Guanajuato; 24 de marzo del 2021.- Concluyó la travesía del arquero Omar Delgado en el Campeonato Parapanamericano de la especialidad, el representante de Guanajuato quedó fuera de la pelea por un boleto a los Paralímpicos de Tokio 2020.

Omar Delgado entró a la contienda continental de manera fortuita, fue elegido por la Federación Mexicana de Tiro con Arco para cubrir la baja del arquero Domingo Santiz de Quintana Roo.

En esta nueva oportunidad para buscar el boleto a la justa paralímpica, el representante guanajua se presentó a la línea de tiro del Centro de Alto Rendimiento "Niños Héroes" en Monterrey, Nuevo León.

En la ronda de clasificación con un total de 597 puntos, Omar Delgado cerró como noveno lugar asegurando su pase a rondas eliminatorias, en octavos de final se cruzó ante el brasileño Diogo de Souza el cual ganó por puntaje de 128-124.

“Me siento contento, fue mucho mejor de las expectativas que tenía, logré avanzar a cuartos, desgraciadamente me tocó contra mi paisano y pues anda tirando muy fuerte, traté de ir avanzando, no se logró, ahora a prepararme a los eventos que vienen”, destacó Omar Delgado a El Sol de León.

En los cuartos de final enfrentó a Omar Echeverría, sinodal complicado ya que fue el primer lugar de la etapa clasificatoria, finalmente el arquero quintanarroense se impuso por 139-127. Echeverría avanzó a semifinales donde enfrenta a Cristian David Correa, de avanzar a la gran final estará asegurando una plaza para México en paratiro con arco.

“Voy a buscar el siguiente proceso para los Juegos de París (2024), me siento muy contento con todas las personas que me apoyaron, con la Asociación de Tiro del Bajío, no queda otra más que seguir entrenando”, concluyó el atleta de deporte adaptado.

Finalmente, el ‘Borrego’ Delgado cerró su participación como séptimo lugar de la clasificación. Ahora el arquero tiene la vista fija en próximos certámenes como el Nacional Paralímpico, Nacional Indoor y Nacional de Exteriores.