Nacho González se une a la prevención del Covid-19

El defensor esmeralda, Ignacio González une esfuerzos junto a la Liga MX, compañeros y compañeras futbolistas para participar en una campaña de concientización y prevención del Coronavirus.

Mediante redes sociales, la Liga MX publicó un vídeo en el que aparecen jugadores dando las recomendaciones para evitar contagios y la propagación del Covid-19, entre ellos Ignacio González del Club León.

🚨¡IMPORTANTE!🚨 #Coronavirus 🦠 #TuCasaTuCancha



¡La familia del futbol te lo dice!



➡️ Aldo Rocha (Morelia)

➡️ Christián Bermúdez (Cafetaleros)

➡️ Doris Meza (Necaxa)

➡️ Ignacio González (León)

➡️ Tania Morales (Chivas) pic.twitter.com/rXvZ2GDCTH — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 3, 2020

“Nadie puede ganar un partido por si solo, pero si estamos juntos y somos disciplinados podemos ganar al rival más complicado”, señala Nacho González en su clip.

Otras personalidades de la cancha que aparecen es el canterano esmeralda y ahora capitán de Monarcas Morelia, Aldo Rocha, seguido por Christian ‘El Hobbit’ Bermúdez de Cafetaleros, club del Ascenso MX.

Así como Doris Meza, del Necaxa y Tania Morales de Chivas, ambas instituciones de la Liga MX Femenil.

Actualmente, no se ha definido la fecha en la que podría retomarse la actividad en el certamen de Liga, la única medida que se tomó fue la conclusión del Clausura 2020 en las categorías sub 20 a la sub 13.