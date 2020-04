Ante crisis por Covid-19, vende colección para cubrir gastos

León, Guanajuato.- Ser coleccionista es un estilo de vida, un coleccionista valora y tiene cariño por cada una de las piezas que posee, es por ello que se sufre cuando ante la adversidad se ven forzados a sacrificar algunas cosas, tal es el Mauro Carmona, quien ante la crisis por el Covid-19 ha tenido que vender algunas de sus joyas.

Conocido entre los aficionados y coleccionistas como ‘Chenchito’, Mauro Carmona es un fiel seguidor del Club León, aunque también le gustan otros equipos,

“Hay playeras que han llegado a mis manos y aunque no son de época me gustan mucho en manga larga, tengo muchas de otros equipos, de León tendré unas 40 o 50 playeras del León, de otro equipo que tengo me gusta mucho es La Piedad, tendré unas 18, a principios de semana tuve que vender tres para tener para comer”, comentó Chenchito Carmona.

Pese a la adversidad y atractivas ofertas que ha recibido, hay tres ‘joyas’ por las que tiene gran devoción.

“Las que más valoro es una Pony reedición, me gustaría tener una de esa época, pero es muy complicado, la que tengo está firmada por los jugadores de esa época como Tita, Turrubiates, Marquinho, entre otros. Las otras es una Adidas y una Umbro que es muy rara porque ese modelo era de cuello blanco y yo la tengo en cuello verde”, agregó Carmona

Otras camisetas que resguarda como un tesoro son de Unión de Curtidores, Correcaminos entre otros clubes de la liga de plata.

“De Curtidores tengo la de cuando ascendieron en 1999, tengo otra de juego, me gustan mucho las playeras del Ascenso, del Correcaminos que aunque fueron nuestros archirrivales me gustan de Primera División no tengo más que de La Fiera”, finalizó Chenchito.

Padre de tres hijos, Mauro Carmona sabe que primero está la familia, por lo que nunca dudaría deshacerse de su colección con tal de proporcional el pan a su familia