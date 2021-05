Nacho Ambriz se despidió de la “guarida” leonesa

No como hubiera querido, con la novena estrella en el escudo, Nacho Ambriz ha cerrado su pasaje como “domador” de La Fiera.

“Dirigir a León ha representado mucho, tuve un equipo que siempre buscó ser protagonista en cualquier cancha, una parte de León va dentro de mí, siempre respetaré a este club, lo admiraré, a mí me tocó ponerle la octava, hubiera querido otra, pero agradecer a todas las personas de la institución por estos dos años y ocho meses, hicimos que la afición regresara y que estuvieran contentos con el equipo, así que sólo me queda desearles lo mejor para lo que venga”, dijo Nacho.

Pese al título del torneo pasado, los récords que se alcanzaron y el haberle dado un estilo de juego definido al cuadro esmeralda, Ambriz aseguró que “no me voy satisfecho, los entrenadores nunca van a estar satisfechos, teníamos la ilusión y el compromiso del bicampeonato, pero el club está siempre por encima de todos, dejé lo mejor de mí, se veía la posibilidad de pelear por el título, no se dio, pero tampoco me voy amargado”.

“La verdad que no puedo reprocharle nada a los jugadores, Toluca es un adversario que tiene mucha idea y la diferencia fue que no la metimos, algo que ya nos había pasado, pero esto es futbol y ya hablé con el equipo, con la directiva, así que como dije, agradecerles a todos porque me ayudaron a que las cosas salieran bien, me voy tranquilo de haber hecho las cosas con profesionalismo y con el amor que le tengo a esto”.

Finalmente, el estratega señaló que de momento no tiene nada cerrado, buscará acomodo junto a su representante y en caso de no encontrar una propuesta optará por atender cuestiones personales.

“Necesito llegar a casa, ver a mis hijos, platicar con ellos, no sé qué es lo que viene, no me he juntado con Lalo Hernández, no tengo nada en puerta, eso me da la posibilidad de tener la conciencia tranquila, ya platicaré también con mi cuerpo técnico, quizás nos olvidaremos unos días del futbol, tengo por ahí una operación de rodilla que me ha dolido muchos estos últimos años y nada, hay que tener calma, ya veremos las posibilidades”, aseveró.