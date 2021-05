Satisface a Hernán Cristante la entereza de sus Diablos Rojos

Los Diablos Rojos quieren seguir haciendo travesuras en la liguilla, ya se deshicieron del campeón León y ahora van por Cruz Azul, el súper líder del Guard1anes 2021.

“Creo que entendimos muy bien lo que estaba en juego, es cierto que hay que corregir ciertos detalles que cuestan goles, por como se han dado las cosas se nos ha dificultado mantener esa estructura que nos pueda brindar el cero atrás, pero ya atenderemos eso y luego no será fácil porque vamos ante uno de los mejores sino es que el mejor”, manifestó el timonel del Toluca.

Cristante aplaudió el carácter que mostró su equipo, más aún luego de que La Fiera había alcanzado el empate prácticamente sobre la hora.

“Nos hacen un golazo, pero los muchachos tienen entereza, se han ido superando en el día a día, hemos tenido una rachita difícil, pero muy orgulloso, en especial Luis (García) ha hecho un gran juego, lo merecía porque la gente ha sido muy injusta con él, incluso con el equipo mismo, pero la gente puede decir lo que quiera”.

Por otra parte, Hernán reconoció que la escuadra choricera se encuentra en una fase de reestructuración, sin embargo, no la deben dar por descontada en la fiesta grande.

“Sé que estamos habidos del campeonato, al final los responsables somos nosotros, pero hay que ir paso a paso, hemos hablado con la directiva de esta reestructuración y no podemos hacer 12 cambios, tenemos que ir solidificando una estructura, ahora estamos en una liguilla que hay que jugarla de la mejor manera para apuntar a avanzar de fase, pero vamos siempre humildes, trabajadores y astutos como lo fuimos ante León”.

Y en este mismo sentido, el argentino agregó que “ahora no teníamos nada que perder y salimos con un buen primer tiempo, hubo posesión, traslados, los goles vienen de jugadas trabajadas, no de algo improvisado y eso me deja contento, después en la respuesta para tirar los penales todos dijeron que querían patear, así que eso genera gran expectativa”.