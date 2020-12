Nacho Ambriz en paz con su paso como “domador”

Nacho Ambriz está en paz con León, con su directiva y con su gente. El “domador” ha cumplido la promesa de llevar a las vitrinas del club ese ansiado octavo campeonato.

“Todo lo que he vivido desde que llegué acá me ha ayudado a madurar, a tener paz conmigo mismo, es cierto que en algunas decisiones me he equivocado, pero al final cuando la crítica es constructiva te ayuda, hoy la verdad que simplemente es disfrutar de este título que hemos logrado con mucho esfuerzo, mucha garra, sacrificio, tenía una deuda pendiente con esta afición y hoy les puedo decir de frente y a la cara que ni me deben, ni yo les debo nada”, manifestó el timonel de La Fiera.

De si el futbol por fin le hizo justicia a su trabajo, recordando también aquella final que perdió el año pasado frente a Tigres, Nacho apuntó que “pues no se si es justicia, pero si creo que es un gran trabajo de dos años, en ocasiones he salido triste, enojado, frustrado, pero hoy lo que cuenta es que estoy feliz gracias a esta oportunidad que Dios me da de ser campeón y que bueno que ya se nos dio porque era algo que se tenía planeado”.

Y en este mismo sentido, el “domador” agregó: “Quisiera agradecer a todos los jugadores por ese compromiso e ilusión de querer ser campeones, a todo mi cuerpo técnico que de verdad se ha partido todo este tiempo el lomo para que las cosas salgan bien y por supuesto a mi familia que ha estado en las buenas y en las malas, simplemente feliz, contento y satisfecho de poder haber coronado estos dos buenos años que llevamos”.

¿Renovación cercana?

Restan sólo seis meses para que Nacho Ambriz cumpla su vínculo laboral con el conjunto esmeralda, sin embargo, el tema de su renovación se tocará no ahora donde se esta festejando el título, sino después de que el equipo reporte a una nueva pretemporada.

“Yo tengo contrato hasta mayo, no hemos hablado de ninguna renovación y ahorita sería complicado hablar de que pudiera haberla en este momento. Hay que descansar un poco, tomar vacaciones, pero lo que si puedo decir es que en mi cabeza está León y se nos viene una revancha a nivel internacional (Concachampions) y hay que prepararse para seguir siendo un equipo que esté en los primeros lugares”, aseveró.

Ambriz hoy puede presumir ya la triple corona como estratega, ganó con América la Liga de Campeones de la CONCACAF, con Necaxa obtuvo la Copa MX y ahora con La Fiera presume su primera conquista en la Liga MX.