Nacho Ambriz a la expectativa en el tema Tesillo y Boca Juniors

Boca Juniors insiste por William Tesillo y si el deseo del jugador es salir al cuadro xeneize, Nacho Ambriz, timonel del León, reconoce que poco o nada podría hacer para buscar retener al central colombiano.

Tesillo tiene contrato por un año mas con La Fiera, sin embargo, Boca intentaría pagar la cláusula de recisión que extraoficialmente ronda en los 6 millones de dólares.

“El es uno de los pilares que tengo en mi equipo, para el club es un futbolista muy importante y si William ejecuta la cláusula no hay mucho que podamos hacer”, manifestó Ambriz para la emisión argentina La Oral Deportiva de Radio Rivadavia.

Se habla de que el club pampero incluso ya hizo una oferta por el 50 por ciento del pase del zaguero, aunque la directiva verdiblanca que comanda Jesús Martínez Murguía la terminó haciendo a un lado. Otra de las opciones que buscó Boca Juniors fue ofrecer a Iván Marcone, ex contención de Cruz Azul, pero tampoco hubo una respuesta positiva.

“Marcone es un gran jugador, pero en estos momentos tenemos a Pedro Aquino y a otros jugadores para cubrir ese puesto. Hoy en día estamos casi cubiertos en todas las posiciones y en caso de incorporar, deberíamos detenernos a buscar con mucho detalle quien nos hace falta”, señaló el técnico de los esmeraldas.

Finalmente, Ambriz aseguró que el tema de Tesillo no se ha tocado de momento con la directiva y en sus planes esta tener listo al cafetero para el inicio del torneo mexicano.

“No se ha hablado y no veo posible que salga si no es por la ejecución de la cláusula. En estos casos pesa mucho la importancia y las ganas del jugador. A mi no me gustaría frenar el crecimiento de nadie y a William nunca le privaría de una oportunidad como es Boca”.

Por lo pronto, William Tesillo entrena al parejo del grupo y ha sido tomado en cuenta para el cuadrangular de pretemporada que se disputa en el Estadio León.