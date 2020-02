Monterrey llegó a León sin la presencia de Rodolfo Pizarro

León, Guanajuato; 6 de febrero del 2020.- En silencio, con algunos rostros que denotaban fastidio y sin Rodolfo Pizarro, así llegó el campeón Monterrey a la ciudad de León.

La situación de Pizarro aun no queda del todo definida, el Inter de Miami lo quiere en sus filas, puede pagar la recisión de contrato, pero el novel club de la MLS no se encuentra dispuesto a saldar algunos montos extras que surgieron alrededor de la negociación que de momento, se encuentra completamente en el hilo.

De acuerdo a lo externado por Duilio Davino, presidente deportivo de la institución, el plazo para que el nacido en Tamaulipas resolviera su situación vencía este jueves, de tal forma que al no concretarse el fichaje con Miami, Rodolfo se encontraba obligado a reportar de inmediato con los Rayados en la capital cuerera.

Y mientras la novela de Pizarro seguirá por varios días más, La Pandilla no levanta en el Clausura 2020, por ello mismo que el semblante no fue el mejor en su arribo a la capital cuerera, donde este próximo sábado por la noche se medirá a La Fiera.

Monterrey trabajó por la mañana en Aguascalientes, una práctica ligera después del empate ante Necaxa y posteriormente se desplazó vía terrestre a León.

El conjunto norteño llegó a su hotel de concentración minutos después de las 3 de la tarde y no hubo declaraciones, ni de los futbolistas, ni del cuerpo técnico, por lo que Antonio Mohamed únicamente le deseó buena tarde a los medios de comunicación.

Del autobús bajaron Marcelo Barovero, Nico Sánchez, Carlos Rodríguez, Aké Loba, Maxi Meza, Rogelio Funes Mori, entre otros más, pero todos con caras largas, esto debido a que el equipo no ha podido ganar en cuatro compromisos. El único que se detuvo a repartir autógrafos y fotos fue Miguel Layún, de ahí en fuera, el resto desfiló rápido y presuroso.

Previo al duelo contra el equipo esmeralda, Monterrey entrenará este viernes por la mañana en León. Dorlan Pabón y Leonel Vangioni serían nuevamente baja, ambos por lesión.