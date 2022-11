Michie Muñoz prepara proyectos para 2023

Michie Muñoz ya piensa en el próximo año, el dirigente de Bajío Boxing Promotions tiene en agenda la consolidación de un serial con funciones profesionales de manera periódica.

Para la promotora leonesa, el 2022 fue el año de su resurgimiento ya que ante la pandemia y la recesión económica se imposibilitó celebrar eventos entre 2020 y mediados de 2022. Fue hasta agosto de este año que pudo organizar el evento Boxeo de Gala V en Lagos de Moreno.

En el mes de septiembre, Bajío Boxing también logró desarrollar de manera conjunta con otra organización la Gran Función Patria en el municipio de San Felipe. Después ya no hubo más compromisos para el “Matador” Muñoz y su equipo.

Por lo que resta del año tampoco hay planes para llevar a cabo alguna velada o colaborar con alguna otra promotora en Guanajuato, la reaparición de la BBP se vislumbra hasta 2023.

“Ahorita para fin de año no tengo nada, no tenemos planes de organizar una función, lo que pudiera hacer es llevar a los colombianos (Ibran Retamozo y Manuel ‘Finito’ Rangel) a pelear a San Miguel de Allende, aún no estoy seguro, si también a Juan Rocha, si le encontramos rival pudiera ser, sino ya nos iríamos hasta 2023”, reconoció Michie Muñoz para El Sol de León.

Con miras al próximo año no hay un panorama claro para llevar a cabo nuevas funciones profesionales en León, aunque podría darse algo en el primer trimestre del 2023 ya que Bajío Boxing Promotions suele cooperar y promover una cartelera especial durante la Feria León.

La última gran función que celebró Muñoz fue el Boxeo de Gala IV en septiembre de 2019, edición en la que los aguascalentenses Edwind “Diamante” Dávila y Víctor Contreras protagonizaron la batalla estelar.