México va por la hazaña ante Brasil en la FIBA AmeriCup Femenil

León, Guanajuato.- No hay mañana para los ocho seleccionados, entre esos México, que avanzaron a los cuartos de final de la FIBA AmeriCup Femenil 2023 que se juega en la duela del Domo de la Feria de León.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Este viernes se conocerán a los semifinalistas y con ello también se irán repartiendo los dos pases directos al Pre-Olímpico Mundial, cuatro accesos más para el Pre-Olímpico de las Américas y de igual manera se definirán quienes son los siete invitados a los Juegos Panamericanos que este año se celebrarán en Santiago de Chile.

En lo que concierne a la quinteta tricolor, las comandadas por la estadounidense Lindsey Harding avanzaron en el cuarto lugar del grupo “B” con saldo de un triunfo y tres descalabros. Las "12 Guerreras” iniciaron su participación con victoria frente a la República Dominicana, sin embargo, sus actuaciones con Canadá, Puerto Rico y Colombia, se quedaron bastante lejos de las expectativas. De tal manera que si el combinado azteca desea trascender más allá de esta fase, deberá dar la campanada ante Brasil, el líder del sector “A”, que culminó la primera fase con paso perfecto, incluso dando cuenta de los Estados Unidos.

También puedes leer: México pierde ante Colombia y se desmorona en la AmeriCup Femenil

Hay que recordar que hace no mucho tiempo, en 2021, la capital cuerera ya atestiguó una verdadera hazaña del baloncesto femenil mexicano y eso fue en el FIBA Américas de la categoría Sub-16, donde aquella generación de jugadoras le ganó el partido por el tercer lugar a Canadá, obteniendo así su boleto al Mundial de Debrecen, Hungría. Así que Harding y su roster deberán apelar a esa gesta, por más que el reto sea complicado frente a unas amazónicas que además son las máximas ganadoras en la historia de este torneo con cinco títulos (1989, 1993, 1997, 2001 y 2009).

Al respecto de este choque, la entrenadora del equipo azteca señaló que “vamos a jugar con intensidad, lo dije antes de que comenzara todo, que aquí nos íbamos a encontrar a las mejores. Esto es basquetbol y es de estar enfocadas, si el equipo es fuerte mentalmente las cosas pueden ir bien, tenemos material, hay un sistema y vamos con eso, pero sobre todo queremos ver corazón en la cancha porque no fuimos equipo contra Colombia”.

Mexicanas y brasileñas se toparán a las 20:10 horas, aunque antes de eso, las barras y las estrellas se medirán a las cafetaleras desde las 12:10, a las 2:30 de la tarde Puerto Rico contra Venezuela y Canadá frente a Argentina en punto de las 17:40 horas.

The #AmeriCupW Quarter-Finals stage is set!



🇧🇷 🇨🇦 🇺🇸 🇵🇷 🇻🇪 🇨🇴 🇦🇷 🇲🇽



Who are you rooting for? pic.twitter.com/sXev6yJOOx — FIBA Women's AmeriCup (@americupw) July 6, 2023

FIBA AmeriCup Femenil 2023

Cuartos de Final

7 de Julio

Juego Hora Lugar Estados Unidos Vs. Colombia 12:10 Domo de la Feria Puerto Rico Vs. Venezuela 14:40 Domo de la Feria Canadá Vs Argentina 17:40 Domo de la Feria Brasil Vs. México 20:10 Domo de la Feria

El Dato

+ La ocasión más reciente que México y Brasil se encontraron en una AmeriCup Femenil fue en la edición celebrada en 2013 en Xalapa, Veracruz, con triunfo de las amazónicas por score de 97-45.