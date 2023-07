México es “canasteado” por Canadá en la FIBA AmeriCup Femenil

En esta ocasión no hubo historia grata que contar. México sufrió su primer revés en la FIBA AmeriCup Femenil que se desarrolla en León, derrota que en los planes quizás estaba presupuestada al enfrentar a una potencia mundial como Canadá.

El duelo se condicionó muy temprano para las tricolores que apenas y cosecharon siete raquíticos puntos tras el primer periodo. Las del país de la hoja de maple supieron sobrellevar las acciones desde un comienzo, haciendo gala de una poderosa presencia en la zona pintada con su par de torres llamadas Cassandra Prosper y la capitana Kayla Alexander, quienes entre las dos sumaron 20 rebotes.

Desde la línea de tiros libres, Yvonne Ejim le dio al cuadro canadiense una ventaja de doble dígito que ya no iba a soltar en el resto del compromiso correspondiente al grupo “B”. Las comandadas por Lindsey Harding ganaron una buena cantidad de tablas ofensivas, solo que no pudieron capitalizarlas; además, la transición no resultó tan efectiva y vertiginosa como si lo había sido una noche antes contra las dominicanas. Harding le buscó con Paola Beltrán, Katia Gallegos y Hazel Ramírez, sin embargo, las respuestas no fueron las esperadas, aun así, la dupla de pívots de Myriam Lara y Jacqueline Luna, llegó a entregar buenos resultados en ciertos pasajes del choque.

De forma trastabillada, pero la de los Halcones de Xalapa, Sofía Payán, hizo que la “Ola Rosa” arribará al doble dígito en el luminoso y cuando parecía que las de casa se metían de lleno, una pérdida de “La Matadora” Ramos se transformó en colada de Prosper que arrojó unidades y con ello las entrenadas por el español Víctor Lapena ponían 21 de diferencia, prácticamente dictando sentencia desde el tercer cuarto.

Hacia el final, las aztecas intentaron que la brecha no se ampliara, fue así que sobre la duela apareció gente de refresco como Mariana Valenzuela y Gladiana Ávila. El rival entendió a la perfección su superioridad, así que tampoco es que haya querido ponerse en modo aplanadora. De lo perdido a lo encontrado, México pudo sacar al menos un parcial y ese fue el 11-14 del segundo lapso. El score concluyó 83-57, dándose así un contundente debut de las del cono norte, quienes habían descansado en la jornada inaugural.

Con récord parejo de 1-1, las “12 Guerreras” se enfrentarán el martes a un Puerto Rico que destruyó 73-47 a República Dominicana. De salir airosas, Harding y sus muchachas se acercarían a la calificación, recordando que los cuatro mejores de cada sector avanzan a los cuartos de final.

El Score



1P 2P 3P 4P Total México 7 14 14 22 57 Canadá 23 11 27 22 83

Las Líderes

México

Paola Beltrán

9 Puntos

5 Rebotes

2 Asistencias

Canadá

Kayla Alexander

10 Puntos

18 Rebotes

1 Asistencia

Resultados Finales (Jornada 2)

Brasil 90-76 Venezuela

Estados Unidos 65-56 Argentina

Puerto Rico 73-47 República Dominicana

Canadá 83-57 México

Calendario de Partidos

3 de Julio