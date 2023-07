Sucumbe México con Puerto Rico en su tercer choque en la AmeriCup Femenil

León, Guanajuato.- México no pudo con Puerto Rico en el Centrobasket que se realizó el año pasado en Chihuahua y ahora tampoco en la FIBA AmeriCup. El triunfo se lo agenciaron las caribeñas por 70-64, propinándole así su segundo revés en el certamen a las comandadas por la estadounidense Lindsey Harding.

El conjunto tricolor lo peleó del tú a tú, supo venir de atrás en los instantes de apremio, sin embargo, a la hora cero se dejó alcanzar por un rival que en el tercer cuarto lucía liquidado al estar abajo por 10. Harding y sus muchachas no supieron controlar las pulsaciones, perdiendo el rumbo no solo por el embate final de su rival, sino por enfrascarse en diálogos y frustraciones innecesarias con el trabajo de una terna de arbitral que no estuvo a la altura de lo que se juega en esta clase de certámenes.

Las “12 Guerreras” tuvieron que variar en su rotación después de que en las horas previas se confirmó la rotura de ligamento cruzado y menisco de la rodilla izquierda de Mariana Valenzuela, de esta manera, Aixchel Hernández recibió más minutos en la duela, haciendo dupla en el cuadro bajo con otra de las torres aztecas como lo es Jacqueline Luna, siendo ahí Myriam Lara la sacrificada. Otra de las variantes de la estratega norteamericana fue apostar por una encendida Paola Beltrán como movedora, prescindiendo de Hazel Ramírez y Katia Gallegos, quienes solo fueron revulsivos en ciertos pasajes.

El segundo periodo concluyó a tambor batiente con un toma y daca de jumpers desde la media distancia, aunque las entrenadas por Gerardo Batista se fueron al descanso con una mínima ventaja de dos. México basó mucho de su juego en el aporte de la elemento de Astros de Jalisco, Claudia Ramos, única jugadora que tras los primeros dos periodos se encontraba con doble dígito en el departamento de unidades.

Cuando parecía que Puerto Rico despegaba en el tercer cuarto, Beltrán lo emparejó con intento desde las afueras del perímetro y ella misma se encargó de darle la vuelta con una colada que levantó de sus butacas a toda la fanaticada que cerca estuvo de llenar el Domo de la Feria de León. Las locales se fueron a cinco con el triple de “La Matadora” Ramos y luego a 10 con Beltrán desde la línea de tiros libres.

Pero la historia cambió radicalmente en el último cuarto y es que Puerto Rico jugó para su principal canastera, la elemento del Seattle Storm de la WNBA, Arella Guirantes, quien se fue con un doble-doble de 25 unidades y 10 rebotes. Mientras que Beltrán falló en la colada a la zona pintada, Hollingshed no perdonó y con eso se finiquitó un encuentro de alarido.

Las boricuas están del otro lado tras cerrar su incursión en la fase de grupos, en tanto que México irá este miércoles por su boleto a los cuartos de final con una Colombia que resultó avasallada 89-55 por Canadá.

El Score



1P 2P 3P 4P Total México 15 17 23 17 64 Puerto Rico 17 17 17 23 70

Las Líderes

México



Paola Beltrán

15 Puntos

7 Rebotes

5 Asistencias

Puerto Rico

Arella Guirantes

25 Puntos

10 Rebotes

5 Asistencias

FIBA AmeriCup Femenil 2023

Resultados Finales (Jornada 4)

Cuba 63-66 Argentina

Brasil 67-54 Estados Unidos

Canadá 89-55 Colombia

Puerto Rico 70-64 México

Rol de Juegos

5 de Julio