Mena regresa motivado y soñando con la Concachampions

Quedaron atrás las molestias físicas para Ángel Mena, tras ausentarse en el arranque del certamen, el ecuatoriano está de vuelta y hace motivado por el sueño de levantar un título internacional con Club León.

El ‘Ángel del Gol’ se ausentó en las dos primeras jornadas a causa de una lesión que venía arrastrando desde la final del torneo pasado, su reaparición se dio en el juego amistoso contra Tepatitlán.

“Contento por estar con los compañeros y poder hacer lo que me gusta, es importante retomar la actividad, sobre todo futbolísticamente, es por ahí donde empiezo a sentir mejor, salí libre de cualquier molestia”, señaló Mena.

En el Guard1anes 2021 los verdiblancos iniciaron con derrota ante Tigres y para la segunda fecha empataron con Pachuca, resultados que Mena sufrió.

“Es complicado porque no estás con tus compañeros, no trabajas a la par, en los partidos no puedes ayudar tampoco, es un poco fastidioso los momentos que se viven, pero ya estamos de regreso, motivado con lo que viene, queremos hacer un gran torneo, empezar a ganar, esperemos este próximo partido (Atlético de San Luis) poder hacerlo y sumar de tres (puntos)”, agregó el ecuatoriano.

Por otro lado, resaltó que el equipo tiene la mentalidad de recomponer el camino y cumplir a la exigencia de los aficionados.

“Ha demostrado el equipo esa solidez, esa madurez para sobreponerse a momentos complicados, este no es el caso, apenas llevamos dos fechas en las que no hemos podido ganar, obviamente a la gente le interesa eso, se acostumbró durante dos años a que el equipo la mayoría de partidos los gane y que muestre buen futbol”, reconoció Ángel Mena.

“Quizás este arranque no ha sido el mejor, pero con el pasar de los partidos nuevamente va ir agarrando confianza y ritmo de juego”, agregó el futbolista verdiblanco.

Concacchampions

Finalmente, Ángel Mena reconoció que sueña con pelear y ganar la Concachampions 2021, certamen que le puede dar proyección internacional a Club León.

“Es un sueño, está por delante, depende únicamente de nosotros de conquistarlo, trabajaremos primero lo que es la Liga, esforzarnos al máximo, llegar a un buen nivel y obviamente tratar de concretar ese sueño que todos tenemos que es poder ganar un título internacional con el equipo”, sentenció Mena.

En el compromiso ante Tepatitlán FC, Mena alineó con la alineación alternativa junto a Cota, Navarro, ‘Oso’ González, Osvaldo Rodríguez, Nico Sosa, Joel Campbell, Chuy’ Godínez, Jesse Zamudio, Santi Colombatto e Iván Hernández.