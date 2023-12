Matías Grande despide el 2023 siendo el mejor arquero mexicano

León, Guanajuato.- El arquero representante del estado de Guanajuato, Matías Grande, jamás olvidará el 2023 que le vio cristalizar su sueño de clasificarse a unos Juegos Olímpicos, haciéndolo además como el mejor exponente mexicano de su disciplina.

Y para sellar su boleto a la justa veraniega de París, Francia, Grande Kalionchiz se colgó dos medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, posteriormente conquistó par de platas y un bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile y remató con un cuarto lugar en la Copa del Mundo, esto haciendo dupla en la modalidad mixta junto a la sonorense Alejandra Valencia.

“Ha sido un año en el que he aprendido mucho, me he mantenido en buen nivel y gracias a eso he estado ganando la experiencia que tanto necesitaba. Fue un 2023 lleno de vivencias y donde pude aclararme a mí mismo que tengo ese nivel para llegar a estar dentro de los mejores del mundo”, manifestó el “guanajua” en entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

Tras los resultados cosechados a lo largo de la temporada, Matías se ubica en el décimo sexto peldaño del ranking mundial, así que previo a lo que serán sus primeros Juegos Olímpicos, la misión será colocarse dentro de los 10 o 15 mejores, lo que le permitiría ser considerado como uno de los contendientes importantes en tierras galas.

“Por el momento se han cumplido las metas y tengo mucha motivación para el siguiente años ya que tengo ese boleto olímpico. La verdad que todos estos éxitos se deben al empeño que le pongo al entrenamiento, al cuerpo técnico que está aquí en el CNAR, a mis entrenadores Alejandro Vélez y Nicolás Grande, a mis psicólogas, fisioterapeutas y médicos. No solamente es el tiro con arco, sino también hay atrás un trabajo fuerte en gimnasio y hasta en la alberca”, aseveró.

Cabe destacar que Grande aún tiene la posibilidad de amarrar otra plaza olímpica, eso en la prueba de recurvo por equipos varonil junto al regiomontano Caleb Urbina y el queretano Carlos Rojas, siendo la única chance para lograrlo en el Campeonato Panamericano de la especialidad a realizarse a mediados de abril en Medellín, Colombia.

“El año que viene vamos a ir más fuertes para ganar esa plaza por equipos, pero por ahora me voy satisfecho con este año lleno de buenos logros y experiencias que es lo que más importa. Le gané a buenos arqueros a nivel internacional, también perdí con algunos de los mejores del mundo, así que sin duda 2024 está destinado para ir a hacer un buen papel a los Juegos Olímpicos”, concluyó.