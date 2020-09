Mantiene Edgar Ramírez su sueño Olímpico

León, Guanajuato.- Aunque pareciera pesar, Edgar Ramírez no se deja llevar por la adversidad que representa entrenar en confinamiento, sin sus compañeros de equipo y con poco tiempo en las pistas, el corredor mantiene el objetivo de asistir a Tokio 2020.

Integrante del equipo campeón del relevo 4x400 en la Universiada Mundial de Nápoles 2019, reconoció que la pandemia de Covid-19 cambió los planes de todos y en principio lo desanimó.

"Ha sido un poquito complicado, un poco frustrante por que los planes se vienen abajo, tanto que se posponen los Juegos Olímpicos, como deportista nos dio anímicamente para abajo porque es un proyecto que se tenía desde hace tres años y se modifica, comentó el atleta leonés.

En la justa napolitana, Edgar Ramírez y sus compañeros subieron a la cima del podio con marca de 3:02.89, tiempo que tiene al equipo mexicano virtualmente calificado a Tokio 2020.

"El trabajo me abrió la puerta de pensar, de ilusionarme de soñar, de verme en julio de 2021 allá en Japón, es un proceso largo, no es difícil, no digo que ya esté allá pero vamos a trabajar para que el sueño olímpico de haga realidad", expresó Edgar Ramírez.

"World Atletichs ya tenía el ranking, estábamos ubicados dentro de los 16 lugares que iban a estar en Juegos Olímpicos, pero esta situación (pandemia) nos desconcierta un poco, se dará notificación que sigue el mismo ranking y eso nos da las ganas y la esperanza seguir adelante para el próximo año", agregó el velocista.

Edgar Ramírez retomó las prácticas en pista a principios de agosto, con miras en afianzar la marca mínima para la justa veraniega, el equipo de relevo mexicano podría concentrarse a finales de año para un control técnico y armar el calendario de competencias de 2021.