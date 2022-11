Luchará Saúl Zamora por figurar en Club León para 2023

León, Guanajuato.- Surgido de las fuerzas básicas de Club León, Saúl Zamora quiere dar un paso más firme en La Fiera, el mediocampista busca consolidarse en el primer equipo para el próximo Torneo Clausura 2023.

A pesar de que en las últimas campañas, Zamora Romero se ha integrado a los entrenamientos del primer equipo, el jugador no ha visto minutos en la Liga MX, por su parte, en la categoría sub 20 es titular indiscutible y capitán, aunque el propio futbolista se siente listo para dar un salto definitivo a la máxima categoría.

“Siempre lo he dicho, me siento preparado para competir por un lugar en el primer equipo, no solamente siendo suplente sino pelear por un lugar en el titular. Me siento tranquilo, ansioso de que ya empiece el torneo otra vez, iniciar pretemporada para aprovechar las oportunidades que me toquen”, comentó Saúl Zamora para El Sol de León.

El futbolista leonés ya se estrenó en la Liga MX, su debut fue ante Querétaro en la primera fecha del Clausura 2020, apenas disputó seis minutos y a su presencia en Primera División apenas sumó 90 minutos ante Atlético de San Luis esa misma campaña, después de ese cotejo no ha vuelto sumar minutos.

Sobre sus metas para el próximo año reconoció “Jugar con Fidel (Ambriz) sería genial, compartimos mucho desde inferiores, ahora él tiene mayor regularidad, me da mucho gusto y yo busco aprovechar cualquier oportunidad para demostrar que estoy listo”.

Siendo canterano, destacó el cobijo que ha recibido por parte de sus compañeros de mayor trayectoria en el futbol profesional, entre ellos Mena y Luis Montes.

“Hay muchos jugadores que siempre te están dando consejos, Ángel Mena, “Chapo” son los que siempre están ahí apoyando y dando consejos para poder crecer más rápido y ser de provecho para el equipo”, finalizó el seleccionado nacional sub 20.

Recientemente Saúl Zamora fue nombrado embajador por parte de la institución para la que estudia a nivel superior. La pretemporada del Club León está prevista para iniciar a mediados de noviembre.