¡Llegaron! Donovan Carrillo ya tiene sus patines para el Mundial

León, Guanajuato.--Tarde, pero seguros, llegaron los patines de Donovan Carrillo y con eso el olímpico en Beijing 2022 se dijo listo para abrir su participación este jueves en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico en Montpellier, Francia.

“Hoy llegó el equipaje de Donovan Carrillo con sus patines. Justo a tiempo para su participación en el Campeonato Mundial de Montpellier en el programa corto varonil”, fue lo que dio a conocer el Comité Olímpico Mexicano (COM) a través de sus redes sociales.

Cabe destacar que el radicado en León ya tenía varios días entrenando en tierras galas, aunque sin sus principales herramientas de trabajo. Todo el problema se suscitó ya que la aerolínea en la cual Carrillo Suazo viajó, tuvo un retraso en la entrega de las maletas documentadas, sin embargo, eso ya quedó atrás y el pupilo de “Goyo” Núñez va por una nueva cita con la historia.

Donovan ya sabe lo que es codearse entre la crema y nata del patinaje internacional, así lo hace constar su vigésimo segundo puesto en los más recientes Juegos Olímpicos Invernales, donde además se convirtió en el primer latino en avanzar a la sesión por la disputa de las medallas.

Será el segundo competidor de 40 participantes, si logra pasar a la siguiente ronda lo estará haciendo el sábado 26 en el programa largo.



Ahora, el oriundo de Zapopan, Jalisco, querrá mantenerse en esos peldaños cuando encare su cuarta justa mundialista, recordando que ya estuvo en Milán 2018, Saitama 2019 y Estocolmo 2021, donde registró 73.91 puntos en el programa corto y 130.87 en su rutina libre, para un acumulado de 204.70 unidades que lo metieron al top 20.

Carillo saldrá al hielo esta madrugada, buscando acceder al programa libre que se programó el sábado. De acuerdo a la información proporcionada por la Unión Internacional de Patinaje (ISU), la selección musical del mexicano será la misma de los olímpicos con Black Magic Woman de Carlos Santana en el programa corto y en caso de avanzar su performance libre será acompañado por Perhaps, perhaps, perhaps de Daniel Boaventura y Carlos Rivera, María del puertorriqueño Ricky Martin y Bailar de DJ Deorro.