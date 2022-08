Liga Premier Veteranos tiene nuevo líder

León, Guanajuato.- En la Liga Premier Veteranos hay nuevo líder, la escuadra de Instituto Leonés A no despreció la oportunidad de sumar tres puntos y aprovechando la postergación varios partidos se catapultó a la cima de la clasificación.

Siendo reprogramadas cuatro llaves, el panorama resultó ideal para que Leonés A pudiera hacerse de la posición de honor, beneficiándose también por la combinación de resultados. Para la sexta jornada enfrentó a EPCA, rival que ha sufrido las de Caín y se llevó un revés de 4-1.

Los anotadores de esta cita fueron Adrián Meléndez, Hugo Valadez, Juan Camarena y Manuel Serrano, por su parte EPCA descontó gracias a Marcelo Luevano.

El que dio batalla, pero no resultó suficiente para lograr su primer triunfo fueron los Académicos que tropezaron ante La Salle Primaria por 4-2. Los lasallistas festejaron ‘dianas’ de Christian León, Juan Muñoz y Rodrigo Méndez. Por su parte los Académicos se hicieron presentes gracias a José Velázquez y Jesús Sánchez.

Retomando la confianza y manteniéndose a flote, Ibero se reconcilió con la victoria asestando un 3-1 frente a Cetis 21. Juan Guerrero, Francisco Gómez e Ignacio Sauceda cimbraron las redes rivales, los Lobos descontaron por obra de Luis Ramírez.

Otro de los choques que pudo llevarse a cabo fue el de Lux y UDL, llave que terminó igualada a dos tantos. Bernardo Salazar y Gerardo Neri marcaron para los Titanes, mientras que Ricardo Portillo y Mauricio Portillo lograron el empate.

Después de seis jornadas, Instituto Leonés A toma el liderato con 13 unidades, seguido por UDL con 11 y Lux con 10. Los partidos postergados fueron Salle Panorama A vs Inst. Leonés B, SNTE vs Prepa Oficial y ECC vs Oviedo.

Liga Premier Veteranos

Resultados Jornada 6

Ibro Lux 1-1 Salle Panorama B

Académicos 2-4 Salle Primaria

Lux 2-4 Salle Primaria

Lux 2-2 UDL

Ibero 3-1 CETIS 21

EPCA 1-4 Leonés A