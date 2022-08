Súper Liga AUFF 360° llega para quedarse

León, Guanajuato.- ¡Que ruede el balón! La Súper Liga AUFF 360° se presentó formalmente y surge gracias a la unión de varias academias formativas con la intención de competir entre sí para ser una nueva plataforma de proyección del balompié formativo en León.

Este nuevo circuito surge gracias la asociación denominada Academias Unidas para el Futbol Formativo (AUFF), organismo creado por la unión de seis escuelas locales con la que se busca competir en las categorías sub 18, sub 16, sub 14, sub 12, sub 10 y sub 6, además de la libre femenil.

Los encargados encabezar esta inédita unión, además de presentar formalmente la liga fueron José Rangel (Guerreros León), Eder Macías (Cefor Macías), Julio Santoyo (Ramillete), Humberto León (Cuereros), Omar Santacruz (Impetus) y Gerardo Martínez (Leones Blancos).

"Nos unimos y surgió una idea de crear algo diferente, llegamos a varios acuerdos para fortalecer el futbol formativo local. Esta liga será referencia y atractiva para que equipos locales y de la región quieran participar. Buscamos salir de la zona confort que representan los torneos locales y regionales”, destacó José Rangel, dirigente de Guerreros León.

Otras organizaciones que se han acercado para competir son Club León, Talentos León, 5 Davino, Capital Fut, Aldama FC, Deportivo Abad y Tigres Bajío. Para participar no es necesario que cada academia disponga de equipo en las ocho categorías.

Omar Santacruz, directivo de Impetus también ahondó “Vamos a apoyarnos de la tecnología, los registros serán digitales y eso nos ayudará para evitar la participación de ‘cachirules’ de jugadores que no sean de la edad”.

La primera campaña será el Torneo de Apertura 2022 a disputarse a partir del 3 de septiembre, se prevé que cada categoría dispute una sola vuelta de 10 partidos para la fase regular. El Parque del Árbol y la Deportiva del Estado serán las sedes para los partidos.

Para incentivar la máxima competencia, la asociación AUFF alista una serie de visorias y acercamiento con clubes profesionales, además de la capacitación constante para entrenadores, también se prevé crear selectivos de la liga para acudir a certámenes nacionales e internacionales.





Siendo una liga para divisiones menores, cada una tiene un tiempo de juego específico. Los partidos sub 18 y sub 16 serán a dos tiempos de 35 minutos, la sub 14 jugará 30, mientras la sub 12, sub 10, la sub 8 dispone de 25 y 20 para la sub 6. Por su parte la femenil libre tendrá dos periodos de 25 minutos.