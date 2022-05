Liga de Fuerzas Básicas tiene semifinalistas

Se acerca el cierre del Torneo Apertura 2022 y en la Liga de Fuerzas Básicas del Bajío quedaron definidos los semifinalistas en las categorías sub 20, sub 16 y sub 14.

En la división sub 20 los cuatro conjuntos supervivientes son Filial Valle de Santiago que se ve las caras ante Pachuca Filial Pénjamo. Los otros contendientes son Club Deportivo Irapuato que se mide ante los leoneses de La Leyenda en la Unidad Deportiva Norte. Ambos partidos están programados para el próximo 21 de mayo.

Deportes Boston "blanquea" en softbol

Para alcanzar la antesala de la gran final, La Leyenda dejó fuera a Alto Rendimiento Fiera por marcador de 2-1. Por su parte los de Valle de Santiago golearon 8-0 Tierra Nueva Silao.

Por su parte, los tuzos de Pénjamo despidieron tres goles a los Académicos CECAFOR, el que sufrió, pero pasó fue la Trinca Fresera que avanzó tras conseguir un 4-3 sobre Atlético Leonés.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En la categoría Sub 16 (2006-2007) los duelos de semifinales se disputan entre los días 20 y 21 de mayo. El primer cotejo será un choque entre conjuntos leoneses, Académicos CECAFOr recibe en La Roncha a Centro de Formación León.

Al día siguiente se cruzan en el césped sintético del Estadio JFV de Lagos la plantilla de Impulso EML Lagos que recibe a Tuzos Romita.

Finalmente, la categoría sub 14 (2008-2009) únicamente tiene programado el encontronazo entre Impulso Lagos de Moreno ante Lobos Salamanca, el ganador disputará el título ante Fuerzas Básicas Club León que obtuvo su pase directo.

Programación semifinales

Sub 20

Hora Partido Día Lugar:

12:00 León Valle de Santiago vs Pachuca Pénjamo Mayo 21 Valle Santiago

17:00 Irapuato vs La Leyenda Mayo 21 Deportiva Norte

Sub 16

Hora Partido Día Lugar

16:30 Académicos CECAFOR vs CEFOR León Mayo 20 La Roncha

12:00 Impulso EML Lagos vs Tuzos Romita Mayo 21 Estadio JFV

Sub 14

Hora Partido Día Lugar

****** Impulso EML Lagos vs Lobos Salamanca **** Estadio JFV