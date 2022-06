Leones MT tiene "baraja" para torneo de muay thai

León, Guanajuato.- Con una nutrida baraja de representantes, el equipo Leones Muay Thai alista la anfitrionía para una nueva edición del Fortaleza Figther League, torneo de muay thai a realizarse en León.

Presentando una cartelera con más 30 combates, por segunda ocasión llega a tierras zapateras la Fortaleza Fighter League, uno de los circuitos de muay thai más importantes en el país.

La fecha será el próximo 25 de junio, además de ser un escenario en el que debutan varios artemarcialistas, este certamen tiene en disputa el Campeonato Ameteur 57- 60 kg, faja para la que contiende el leonés Iván Barrientos ante Axel Tapia, peleador de la academia Puños Libertarios. Otro título en juego será en los pesos 54-57 kg entre Alessandro Boreals y Edwin Castillo.

Siendo anfitriones por segunda ocasión, los Leones MT tendrán a varios integrantes preparados para subir al encordado, entre ellos Carlos Escalante que en los 100 kg se mide a Christopher González.

En los -80 kg Brayan Bravo choca ante Fernando Reyes. ‘Tito’ Tavizón lucha contra Alberto López en 68 kg, también está Esteban Torres ante Iván Saavedra (-72 kg). Quien encabeza a los Leones MT es el peleador y entrenador Adán ‘León’ Ramírez

Para este torneo está confirmada la presencia de academias provenientes de distintas entidades como Pumas Fighter Club, Flow Art Academy, Sukhothai, Kaioh Team, Ometeotl, Kraken Army, Muay Sok Team, Golden Lion, Puños Libertarios, entre otros.

Entre las llaves donde se cruzan peleadores de otras organizaciones están pactados duelos como Andrés García vs Fernando Jiménez (62 kg), Arely Gutiérrez vs Mayra Pedroza (58 kg), Antonio Espinoza vs Elías Maldonado (60 kg), Hugo Castro vs David Solis (90 kg), Dennis Olvera vs Brayan Limón (80 kg), Julio de la Cruz vs Óscar Rodríguez, entre otros.