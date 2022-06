León va por dos fichajes más; “Patrón” Fernández irá a Puebla

León, Guanajuato.- La Fiera va por un central extranjero, pero no solo eso, el deseo de su “domador” Renato Paiva también es sumar un volante ofensivo mexicano.

Así que para cerrar el fichaje foráneo, León ha tenido que desprenderse del colombiano Omar Fernández, quien irá a préstamo por un año a Puebla, equipo que le ha visto su mejor versión en la Liga MX.

“Omar da muchas cosas diferentes a nuestro juego, pero en el lugar donde juega hay mucha gente de gran calidad y fue mejor hablar con el chico y decirle que esperaremos una temporada de préstamo, en un principio allá va a jugar, acá era difícil y ocupaba un lugar de no formado en México. Fui muy frontal como siempre, le expliqué y el chico súper profesional, él quiere jugar, le costó salir, pero hará su mejor trabajo en un gran club y como digo, había dos lugares imprescindibles, el central y el nueve, entonces teníamos que hacer espacio para el central”, explicó el timonel portugués.

Paiva espera que en los próximos días pueda resolverse la llegada del defensor no formado en el país, al tiempo de descartar que este vaya a ser el cafetero Oscar Murillo, elemento de los Tuzos del Pachuca.

EVALUARÁN A CAMPBELL

Joel Campbell deberá reportar el lunes con León, sin embargo, en estos momentos luce complicado que pueda mantenerse para el siguiente torneo, tomando en cuenta que el único cupo de extranjero que queda en la nómina será para ese central que requiere Paiva.

“De Campbell vamos a ver que pasa, lo esperamos el lunes, por ahora no hay una decisión al respecto y cuando exista la decisión lo informaremos”, comentó el técnico.

En caso de que el seleccionado tico no tenga cabida en la “guarida” y tampoco se le encuentre acomodo en México, la MLS de los Estados Unidos se asoma como una opción viable para negociarlo de manera temporal o incluso mediante una venta definitiva.

NO MAS SALIDAS

Los esmeraldas ya no se desprenderán de nadie más, así lo manifestó Renato Paiva, quien desechó la idea de que el charrúa Federico Martínez vaya al Everton chileno, así como la chance de un intercambio con Pachuca entre Santiago Ormeño y Roberto de la Rosa.

“Ormeño estará en su sitio de nueve, tengo la posiciones claras en mi cabeza y no será mas que un nueve, igual que Di Yorio, ambos tendrán que pelear por un lugar, es cierto que a Ormeño no lo conozco muy bien, acaba de llegar, lo he visto en algunas imágenes, pero otra cosa es el trabajo día a día”, precisó el lusitano.