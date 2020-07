León es el rival a vencer asegura “Takeshi” Meneses

León, Guanajuato; 29 de julio del 2020.- Ni los del norte, ni los de la capital, León es el equipo a vencer cada jornada, así lo manifestó el chileno Jean Meneses.

Cada fecha nosotros somos el rival a vencer, hemos demostrado buen futbol y los rivales te lo hacen sentir cuando te juegan al contragolpe y se te meten atrás, nos respetan mucho y cuando los rivales se te meten atrás es una buena señal porque todos los equipos te salen a ganar y es ahí donde debemos hacernos fuertes.

De si la postura de los de enfrente es de respeto o miedo, “El Takeshi” precisó que “la verdad no sabría decirlo, no me ha tocado enfrentar a León, ni me gustaría, la forma de jugar que tenemos a cualquier equipo le complica, algunas personas no me han sabido decir si nos juegan con respeto o miedo, pero espero que sea un poquito de las dos”.

Y pese a que el triunfo se negó en la visita a Chivas, Jean advirtió que los esmeraldas van por buen camino para retomar su mejor forma física y futbolística.

“Es complicado después de casi cuatro meses de parón, a todos nos costará entrar en ritmo, pero la forma en la que hemos trabajado pienso que nos facilitará todo, en los amistosos se vio, nos sentimos cómodos, físicamente lucimos bien, desafortunadamente el fin de semana no se dio el resultado por distintos motivos, pero vamos de a poco ganando en confianza y mostrando el futbol de los torneos pasados”.





APUNTA A “LA ROJA”

Jean Meneses sigue viendo de reojo al representativo andino, sin embargo, para mantener la etiqueta de seleccionado sabe que el primer paso es andar bien con La Fiera.

“Puede que sea un año muy positivo para mí, pero primero será jugar bien con el equipo y pelear cosas importantes, eso ayuda para que en la selección te vean con otros ojos, así que lo que tengo en mente es rendir acá porque sólo eso me abrirá las otras puertas”.

Finalmente, Meneses se dijo contento por el interés que algunos elementos del plantel han despertado en otros clubes importantes del extranjero y de eso dio crédito al trabajo que ha realizado Nacho Ambriz ya que “el nos ha dado confianza, consiguió una comunión importante con todos y uno claro que sueña con ir a Europa, pero ahora toca disfrutar aquí porque en esto del futbol uno nunca sabe lo que pueda pasar”.





En Números…

5 Torneos para Jean Meneses con el conjunto esmeralda

59 Juegos de liga en los que el andino ha defendido la causa leonesa

27 Años de edad para el mediocampista nacido en Valparaíso