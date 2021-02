León cae ante Chivas y termina su invicto como local

Chivas le rompió a León aquella histórica racha de 12 triunfos en fila en 2019 y el mismo Rebaño Sagrado también se encargó de ponerle punto final a un lapso de dos años donde La Fiera no conoció la derrota como local en un encuentro de fase regular.

Goles de Sánchez, Macías y Mayorga, dieron forma a un 3 por 1 que deja al conjunto esmeralda con su segundo tropiezo del Guard1anes 2021, al tiempo que Guadalajara alcanzó su primera victoria del certamen.

Nacho Ambriz apostó por enviar al campo un cuadro ágil, que movería la redonda en territorio rojiblanco, prácticamente el mismo once que había cerrado el último duelo frente a San Luis con Campbell y Dávila en el eje del ataque, atrás de ellos Montes y por el costado Jean Meneses y Ángel Mena.

Chivas mostró cautela en los primeros minutos, sin embargo, un disparo lejano del “Chapo” Sánchez venció la estirada de Poncho Blanco. La visita se adelantaba de forma sorpresiva.

La transición esmeralda no era clara, lucía hasta cierto punto trabada, recargándose en su mayoría por el costado de la derecha donde Mena tomó en más de una oportunidad en el mano a mano a Mayorga. El gran problema para León fue abrir el cerrojo que le mandó Víctor Manuel Vucetich, quien realizó varios ajustes en sector defensivo para intentar contener a uno de los ataques más explosivos de la Liga MX.

De forma correcta, Fernando Guerrero anuló el empate por una mano de Mosquera y luego J.J. Macías se la perdió ante Blanco, quien con la punta del pie izquierdo salvó su arco.

Pero la ley del ex se volvió a cumplir, segundos antes del entretiempo, Blanco tapó el tiro de Antuna y en el rechace apareció la figura de Macías para poner sobre la lona a su ex equipo. El campeón no aparecía en la cancha del Nou Camp y su gran racha agonizaba.

La Fiera salió al complemento con más agresividad, mayor intención, se abalanzó sobre la cancha del rival, no importándole jugar atrás en el mano a mano. En una descolgada a velocidad por el sector izquierdo, Meneses se puso de frente a Gudiño, pero su disparo acabó siendo bastante flojo y justo a la colocación del arquero tapatío.

Al 63´ de tiempo corrido los verdiblancos encontraron el descuento, una acción a pelota parada donde “El Pollo” Briseño acabó rematando de cabeza hacia su propia portería.

León tenía vida, era punzante, metió al “Puma” Gigliotti como nueve clavado, pero las cosas se complicaron cuando Tesillo se fue antes de tiempo a las regaderas por un pisotón al talón de Mier. Guadalajara se daba un respiro con un hombre demás en el momento clave.

Los verdes lo intentaron, pero en inferioridad numérica resultó imposible. El chiverío puso la puntilla a siete del final a través de Alejandro Mayorga y con esto se esfumó una marca de 31 partidos de fase regular donde León se mantuvo intratable en su “guarida”.

Goles

0-1 Minuto 22.- Disparo lejano de Jesús Sánchez que deja sin chance a Blanco

0-2 Minuto 45.- Blanco tapa tiro de Antuna y de atrás llega J.J. Macías para concreta

1-2 Minuto 63.- Centro a balón parado que “El Pollo” Briseño cabecea hacia su arco

1-3 Minuto 83.- Diagonal retrasada que hace valida Alejandro Mayorga con disparo cruzado

Alineaciones

León: 23.- Alfonso Blanco, 28.- David Ramírez, 4.- Andrés Mosquera, 21.- Stiven Barreiro, 6.- William Tesillo, 8.- Iván Rodríguez (5.- Fernando Navarro 87´), 10.- Luis Montes, 16.- Jean Meneses (24.- Osvaldo Rodríguez 87´), 13.- Ángel Mena (20.- Emmanuel Gigliotti 64´), 12.- Joel Campbell, 7.- Víctor Dávila, DT.- Ignacio Ambriz

Guadalajara: 1.- Raúl Gudiño, 17.- Jesús Sánchez (33.- Carlos Cisneros 80´), 21.- Hiram Mier, 14.- Antonio Briseño, 2.- Alejandro Mayorga, 5.- Jesús Molina (3.- Gilberto Sepúlveda 65´), 29.- Alan Torres, 19.- Jesús Angulo (7.- Alexis Vega 80´), 15.- Uriel Antuna (30.- Sergio Flores 80´), 11.- Isaac Brizuela, 9.- José Macías (20.- Fernando Beltrán 85´), DT.- Víctor Manuel Vucetich

Tarjetas Amarillas

León: Montes (12´), Dávila (53´), Barreiro (65´)

Guadalajara: Molina (12´), Mier (62´)

Tarjetas Rojas

León: Tesillo (72´)

Árbitro

Fernando Guerrero (Regular)

Asistentes