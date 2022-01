Leo Valadez va por otra tarde de gran toreo en León

El diestro aguascalentense Leo Valadez retorna este próximo sábado al coso La Luz de León, un escenario que sin duda le ha visto varias de sus mejores tardes.

En tierras cuereras, Valadez ya triunfó como novillero, pero también ha conquistado los principales galardones que se otorgan en el serial que se desarrolla año con año entre enero y febrero, se trata de la Zapatilla de Plata y el trofeo San Sebastián Mártir.

Deportes Buscarán Las Fieras no alcanzar viejas rachas negativas

“Me siento muy contento, motivado de volver a León que es una plaza muy especial, ahí siempre me sentido cómodo, la afición siempre me ha apoyado y también me ha ido bastante bien”, manifestó el matador en charla exclusiva con El Sol de León.

La cita de este fin de semana promete en serio junto al madrileño Julián López “El Juli” y el tlaxcalteca Uriel Moreno “El Zapata”, lidiándose un lote de seis finos astados procedentes de la ganadería de Begoña, ubicada precisamente en el estado de Guanajuato, esto en el municipio de Doctor Mora.

“La verdad es un cartelazo, muy del gusto de la afición de León y de cualquier afición en general, “El Juli” es un torero impresionante, para mí es un sueño torear junto a él y ojalá que el público vaya con todo el entusiasmo y responda porque la corrida pinta bien”.

Valadez no tiene otra cosa en la cabeza más que repetir triunfo en la capital mundial del calzado, por ello aseguró que “voy a torear a mi estilo, como yo lo sé hacer, “El Juli” es una gran figura internacional, pero yo estoy ahí por mis méritos y el público lo va a ver, así que espero dar lo mejor de mí, la ganadería es bastante buena y seguramente los toros nos van a dar opción de que les podamos hacer faena y que el público disfrute la tarde”.

Para el hidrocálido, esta actuación significará el inicio de una temporada que ya tiene algunas fechas confirmadas, como la del 15 de febrero en La Petatera de Villa de Álvarez, Colima, el 27 de ese mismo mes en Jalostotitlán y un día después en la Plaza de Toros El Relicario de El Grullo, Jalisco.

“Esta es mi primer corrida, ojalá que nos vaya bastante bien, que vengan muchos triunfos y de a poco se irá viendo mi evolución, pero vienen cosas bonitas”, aseveró el apadrinado en 2017 por su paisano Joselito Adame.

Feria Taurina León 2022 Segunda Corrida