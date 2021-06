Laura Sánchez anuncia adiós definitivo de los clavados

Se acabó. Tras haber salido del retiro en 2019, la clavadista y medallista olímpica Laura Sánchez, confirmó su adiós definitivo de las fosas.

Este lunes la nacida en Guadalajara, pero radicada en tierras leonesas desde hace ya varios años, tenía pactada su participación en el Control Técnico Nacional de la Federación Mexicana de Natación rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, sin embargo, de manera intempestiva su dupla, Arantxa Chávez, se presentó junto a la también guanajuatense Paola Pineda y minutos más tarde, a través de sus redes sociales, Sánchez público una carta de despedida.

“Después de una semana difícil, una lesión vieja no me permitió estar en mi mejor momento para este evento, tomamos la decisión como equipo no participar en el trampolín de 3 metros sincronizados, una decisión que me rompe el corazón pues fueron dos años de mucho trabajo, pero también comprendo que no soy la mejor opción para mi compañera Arantxa Chávez”, explicó Laura.

Y luego de agradecer a todas las personas que le acompañaron en cada momento de su carrera, incluido su entrenador y esposo Francisco Rueda, Sánchez Soto concluyó de la siguiente manera: “Hoy bajo el telón de mi carrera deportiva contenta porque entiendo que las nuevas generaciones pondrán en alto el nombre de México. Es su momento de brillar”.

Laura Sánchez hizo historia el 5 de agosto de 2012 cuando se convirtió en la primera clavadista mexicana en obtener una medalla olímpica dentro de una prueba individual, lo hizo con un bronce y compartió podio con las chinas Wu Minxia y He Zi.

Otros logros en su vasto palmarés son las preseas de Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos, un bronce junto a Paola Espinosa en el Campeonato Mundial 2003 de la especialidad celebrado en Barcelona, España, así como el Premio Nacional del Deporte en ese mismo año.

Hay que recordar que, en 2016, una vez de quedarse sin chances de clasificar a los Juegos Olímpicos de Río, Sánchez anunció un primer retiro, para luego convertirse en madre, sin embargo, en 2017 partió sorpresivamente a Colombia junto a Paco Rueda, aunque aquella experiencia duró poco tiempo y volvió a casa.

Así pues, Laura Sánchez le ha puesto nuevamente cerrojazo a una trayectoria que tuvo de todo, pero que sin duda quedará enmarcada por esa hazaña en tierras londinenses.