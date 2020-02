La suerte le da la espalda al irapuatense “Camarón” Rodríguez

León, Guanajuato.- Una vez más, la suerte le dio la espalda al irapuatense “Camarón” Rodríguez en El Bosque México Championship.

Desafortunadamente, José de Jesús no pudo librar el corte del evento correspondiente al PGA Korn Ferry Tour que se lleva a cabo en León, esto luego de concluir dos rondas con un score de 146 golpes, 2 por arriba del par de campo.

“A veces se juega bien, otras veces no se te dan las cosas, desde el jueves venía batallando un poquito con el putt y así es esto, arranque de nuevo con dos tri-putts pudiendo quedar pares, me voy dos arriba y hay que trabajar en el putt porque eso de alguna forma es lo que me deja fuera”, manifestó el golfista guanajuatense.

Rodríguez sigue sin ser profeta en su tierra y esta es una situación que para nada lo deja satisfecho, “por más que he tratado de hacer bien las cosas aquí no se me ha dado tener un buen resultado, es algo triste porque jugar aquí es hacerlo prácticamente en casa, pero esperamos en Estados Unidos poder ganar algunos torneos”.

Desesperación no hay, la temporada es incipiente y la meta es “regresar el próximo año al PGA Tour, trabajaremos para ello y ya en noviembre esperamos platicar de cómo nos fue”.

La próxima cita para “El Camarón” en la gira es el Lousiana Open, que se desarrollará del 19 al 22 de marzo en el campo del Le Triomphe Country Club, de Broussard, Lousiana.

En Números…

3 Torneos disputados este año por “El Camarón” en el PGA Korn Ferry Tour

4 Lugar para Rodríguez en la primera etapa que fue el Great Exuma Classic de Bahamas

146 Golpes del irapuatense en dos rondas de El Bosque México Championship