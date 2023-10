La Fiera vuelve a las andadas y pierde con un sotanero como Cruz Azul

Ciudad de México, México.- La versión “levanta muertos” del Club León apareció este sábado en el Coloso de Santa Úrsula. La Fiera cayó 1-0 frente a Cruz Azul, el penúltimo puesto de la tabla, un rival que no ganaba en su campo desde hace medio año.

Al partido no le pasaba absolutamente nada en su inicio hasta que al minuto 15, Bellón volvió a fallar. El central verdiblanco ya había pifiado a media semana contra Atlas, error que costó un gol y en esta ocasión, el exdefensor de los Leones Negros se quedó techado en un kilométrico servicio del paraguayo Escobar hacia Ángel Sepúlveda y el delantero de La Máquina solo resolvió ante la salida de Cota para abrir el marcador en un Estadio Azteca que lució semivacío.

Otra vez los panzas verdes se vieron abajo en el marcador, viéndose obligados a ir contracorriente en lo que ha sido algo habitual a lo largo del semestre. El problema para los comandados por Nicolás Larcamón es que la creatividad la dejaron olvidada y cuando por fin tomaron la esférica, su único recurso fue el pase corto y lateral, nunca pudieron poner a competir a Mena y al “Avión Ramírez por los costados, mucho menos aparecieron los desbordes de sus laterales, casos del “Osvi” Rodríguez y Moreno, este último bastante contenido por su zona ante el peligro latente que significó un velocista como Antuna.

El trámite pudo haber cambiado poquito antes de la media hora, solo que la gente del VAR no vio o no quiso ver una clara tarjeta roja a Juan Escobar, quien le dejó tremendo planchazo por detrás a Brian Rubio. Todo quedó en una amonestación para el guaraní de parte del central Brian González, quien desafortunadamente se vio perjudicado por la inoperancia de quienes a la distancia le acompañaron, sin embargo, más allá de eso la escuadra guanajuatense distó mucho de su mejor versión, a tal grado de que no fue capaz de tirar a puerta en los primeros 45 minutos.

Para la segunda mitad, las acciones rompieron un poco gracias a las modificaciones que realizaron ambos técnicos. Los ingresos del “Diente” López y del español Borja Sánchez le brindaron a los felinos mayor claridad de tres cuartos de campo hacia adelante y el ibérico dejó ir una clara a segundo poste, cerrando en el trazo que sacó por el costado de la derecha López. De a poquito, León se fue haciendo de la tenencia de la redonda y eso por fin generó que Gudiño empezará a entrar en contacto con la de gajos de manera más frecuente. Los cementeros replegaron y así se sintieron cómodos, apostándole al latigazo y Huescas estuvo a punto de hacer efectivo uno de los contragolpes.

La Fiera lo intentó, aceleró hacia la recta final, tuvo un disparo de Frías que sacó Gudiño y otro de “Nico” López que se fue a un lado. No hubo tiempo para más. A Larcamón y compañía se les diluyó una racha de cinco jornadas sin conocer la derrota, tres de esas con victoria y que al menos les permitirá sobrevivir unas horas más en zona de “Play-In”, aunque el próximo martes frente a Pumas en la “guarida” será un choque clave, por no decir definitorio, rumbo a la fase final del Apertura 2023.





Liga MX

Apertura 2023

Jornada 14





Cruz Azul 1-0 León





Goles

1-0 Minuto 15.- Trazo largo de Escobar a Ángel Sepúlveda que resuelve ante salida de Cota





Alineaciones

Cruz Azul: 30.- Andrés Gudiño, 3.- Carlos Salcedo, 4.- Willer Ditta, 24.- Juan Escobar, 5.- Kevin Castaño (8.- Jesús Dueñas 90´), 15.- Ignacio Rivero, 18.- Rodrigo Huescas (10.- Moisés Vieira 65´), 19.- Carlos Rodríguez, 7.- Uriel Antuna (14.- Alexis Gutiérrez 83´), 29.- Carlos Rotondi, 9.- Ángel Sepúlveda (28.- Diber Cambindo 83´), DT.- Joaquín Moreno





León: 30.- Rodolfo Cota, 7.- Iván Moreno (195.- Yael Uribe 74´), 22.- Adonis Frías, 25.- Paul Bellón, 24.- Osvaldo Rodríguez, 29.- Lucas Romero (8.- Iván Rodríguez 60´), 16.- Omar Fernández (197.- Sebastián Santos 60´), 28.- David Ramírez (23.- Borja Sánchez 53´), 13.- Ángel Mena, 20.- Alfonso Alvarado (17.- Nicolás López 53´), 9.- Brian Rubio, DT.- Nicolás Larcamón





Tarjetas Amarillas

Cruz Azul: Escobar (28´), Rodríguez (74´), Castaño (90´)





León: Rubio (49´), Sánchez (69´), Rodríguez (79´)





Tarjetas Rojas

No Hubo





Árbitro

Brian González (Mal)

Asistentes

Christian Espinosa y Jaime González





Estadio Azteca