La Fiera termina su pretemporada en Toluca; Viñas ya está integrado

León, Guanajuato.- Luego de cinco días de intensos trabajos en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol en Toluca, La Fiera regresa a casa con miras a su debut en el Apertura 2023 de la Liga MX, esto el próximo lunes recibiendo a las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Los esmeraldas sudaron la gota gorda en la capital mexiquense, entrenaron a sol y sombra con sesiones de cancha y gimnasio, todo con el objetivo de llegar lo mejor posible a este primer compromiso. Cabe recordar que el semestre será intenso para la escuadra comandada por Nicolás Larcamón ya que además de la competición local igualmente estará la Leagues Cup y el Mundial de Clubes en Arabia Saudita.

Para Larcamón y su cuerpo técnico hubo buenas y malas a lo largo de la estadía en suelo toluqueño. La buena es que pudo tener desde el inicio a dos nuevas incorporaciones al plantel, casos del español Borja Sánchez y el juvenil Pedro Budib, además de contar con el colombiano Omar Fernández, quien ha retornado a la “guarida” tras finalizar su préstamo con Puebla, club del que por cierto también proviene Budib.

Mientras tanto, la mala es que no pudo disponer de elenco completo ya que Fidel Ambriz y Oscar Villa reportaron con el Tricolor que disputará los Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador y por otro lado sigue la incógnita de Yairo Moreno, quien no reportó a esta pretemporada y no es seguro que siga en la institución, más aún con esa lesión muscular lo mantendría fuera de las canchas aproximadamente tres meses.

Asimismo, con el correr de los días se reintegraron Ángel Mena y Víctor Dávila, quienes habían recibido días de descanso después de su participación en la fecha FIFA, lo mismo que el atacante uruguayo Federico Viñas, el único de los refuerzos que hasta el momento ha sido oficializado por el Club León. Quien de igual forma volvió a la querencia es el delantero Armando León que estaba cedido de manera temporal a los Alebrijes de Oaxaca de la Liga de Expansión, pero es otro de los que está en análisis.

De esta manera, los verdes cerraron la parte fuerte de su trabajo previo y ahora solo disponen de unos días para afinar los últimos detalles previo a ese choque con el Rebaño.

BUSCAN OTRO FICHAJE

Según lo comentado por “Nico” Larcamón previo a salir a Toluca, la escuadra felina aún está a la espera de un refuerzo más, este sería ofensivo, aunque por ahora no hay indicios acerca de por quien se decantaría el timonel y la directiva. El tiempo apremia y si esa contratación viene del extranjero es casi un hecho que no estará listo para el duelo contra el chiverío, de tal manera que en las siguientes horas o días podría haber más movimientos en cuanto a altas y bajas se refiere.