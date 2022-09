La Fiera buscaría salvarle el puesto a Renato Paiva ante Juárez

León, Guanajuato.- La fecha 13 podría ser cabalística para uno y fatídica para otro. León y Juárez chocan este martes en la “guarida” con sus dos técnicos sobre la cuerda floja.

Del lado esmeralda, todo parecía mejorar después de la goleada al Atlas, sin embargo, la derrota con Necaxa volvió a poner en jaque el proyecto del portugués Renato Paiva, quien de no sacar los tres puntos en este compromiso, podría no llegar al siguiente fin de semana como “domador”. Lo del timonel europeo ha quedado a deber, con un equipo que no encuentra su identidad, que ha sufrido bajas sensibles por lesión y expulsiones, y por si eso no bastaba, es la segunda peor defensiva con 24 tantos permitidos en 12 juegos, solo superada por los 28 que ha recibido Cruz Azul.

Por los fronterizos, la suerte no le ha sonreído a Hernán Cristante y es que los Bravos registran siete empates, solo por debajo de Puebla que tiene nueve. La directiva juarense abrió la chequera para hacerse de gente de experiencia como Alfredo Talavera, Carlos Salcedo, Jesús Dueñas, Mauro Lainez, Carlos Fierro, el venezolano Darwin Machis, entre otros más, pero las cosas no se han dado con apenas un par de triunfos, el más reciente en la fecha nueve enfrentando a los rojinegros.

Los antecedentes entre estos dos favorecen a La Fiera con cuatro victorias en seis encuentros, aunque la única conquista que tienen los del antiguo paso del norte ante los verdiblancos se dio precisamente hace un año en el Estadio Nou Camp, ganando por la mínima diferencia con tanto del ecuatoriano Jefferson Intriago, quien por cierto ya no figura dentro de la plantilla chihuahuense.

Paiva volverá a tener elenco completo, salvo los lesionados que ya se conocen, William Tesillo y “El Avión” Ramírez. La buena noticia es el retorno de Paul Bellón a la central y seguramente hará dupla en esa zona con el francés Julien Célestine. Otro de los ajustes que se pudieran dar es la aparición de Yairo Moreno como volante por izquierda, siendo Elías Hernández el sacrificado; de igual forma, por la manera en que se mostró frente a los Rayos, se abre la posibilidad de que Víctor Dávila retome su lugar en el once inicial.

De rengancharse a la buena senda, León pasaría a Juárez y se metería de lleno a pelear un puesto en la repesca, pero de sufrir un descalabro, Paiva podría tener pie y medio fuera de la institución. Las acciones inician a las 19:00 horas.

El Juego

Liga MX

Apertura 2022

Jornada 13

León Vs. FC Juárez

Fecha: 6 de Septiembre

Hora: 19:00

Estadio: Nou Camp

Alineaciones Probables

León FC Juárez 30 Rodolfo Cota 1 Alfredo Talavera 23 Byron Castillo 15 Maximiliano Olvera 2 Julien Célestine 14 Emiliano Velázquez 25 Paul Bellón 13 Carlos Salcedo 24 Osvaldo Rodríguez 26 Alberto Acosta 8 Iván Rodríguez 21 Francisco Nevarez 26 Fidel Ambriz 29 Jesús Dueñas 19 Yairo Moreno 17 Alan Medina 13 Ángel Mena 32 Matías García 9 Federico Martínez 28 Carlos Fierro 18 Lucas Di Yorio 19 Gabriel Fernández DT.- Renato Paiva DT.- Hernán Cristante

Cuerpo Arbitral

Árbitro Central: Jorge Abraham Camacho Peregrina

Asistente Uno: José Ibrahim Martínez Chavarría

Asistente Dos: César Arturo Cerritos García

Cuarto Árbitro: Iván Antonio López Sánchez

Números



JJ JG JE JP GF GC DIF PTS 12 FC Juárez 12 2 7 3 12 12 0 13 14 León 12 3 3 6 17 24 -7 12

Goleadores

Jugador Equipo Goles Lucas Di Yorio León 5 Gabriel Fernández FC Juárez 4 Víctor Dávila León 3 Alan Medina FC Juárez 2

Historial