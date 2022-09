Renato Paiva da crédito a la efectividad del Necaxa

Aguascalientes, Aguascalientes.- La efectividad de los Rayos en el primer tiempo hizo la diferencia en territorio hidrocálido, así lo manifestó el “domador” Renato Paiva.

“Las sensaciones finales son de que podíamos llevarnos un poco más, en la primera mitad la diferencia fue la eficacia del adversario, todas las que tiró fueron gol, así fue el juego y me quedó con una entrada pareja de ambos equipos al inicio, luego resentimos el primer tanto, se abren más los espacios, no hicimos una gran primera parte y después Necaxa confortable con el gol, transiciones, no siento que hayamos jugado tan mal para ir perdiendo 3-0 y en la segunda mitad el rival jugó un poco más bajo, pero tuvimos el arte de jugar de diferentes formas, no se cuantas opciones generamos y solo metimos dos, así que si valoramos los 90 minutos merecíamos el empate, esa primera mitad nos costó” expuso el estratega de La Fiera.

Respecto a las falencias defensivas que siguen apareciendo tanto de los laterales, así como de la gente que va por las bandas, Paiva nuevamente comentó que “el perfil de estos futbolistas no es defensivo, les cuesta defender, lo he dicho, es una realidad y no la voy a esconder. Los adversarios cuando nos llegan son eficaces, nosotros cuando llegamos o van al poste, no entran, no es excusa, pero es una realidad, que debemos mejorar defensivamente, es obvio que sí”.

El lusitano reconoció que ya no hay margen de error, la campaña regular empieza a llegar a la otra orilla, sin embargo, tampoco es que se ponga a hacer cuentas de cuantas unidades se pueden cosechar hasta la fecha 17, por el contrario, el timonel esmeralda va pensando duelo a duelo y lo que sigue es olvidar el tropiezo con Necaxa y ahora enfocarse en el choque del martes en casa contra Juárez.

“Estamos para ir partido a partido, no da para pensar en nueve puntos cuando debes pensar primero en ir por tres, no soy de hacer cuentas, cuando uno las hace no salen, llegas a la realidad y no es así como me manejo, se que no hay mucho tiempo para trabajar y por eso mejor hago cuentas partido a partido y lo que cuento ahorita solo son los tres puntos que nos jugaremos con Juárez”, aseveró.