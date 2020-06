Juan Robles evoluciona de Gallo a Xolo

León, Guanajuato.- Una de las promesas que tiene el futbol guanajuatense evoluciona, Juan Robles Vargas, mediocampista de San José de Iturbide y seleccionado nacional sub 17, anunció su salida de Querétaro a Xolos.

El guanajua se despidió de los Gallos Blancos, institución en la que militó desde las categorías sub 13, sub 15 y sub 17, fue en las últimas donde tuvo mayor regularidad al punto de ser llamado a representativos nacionales juveniles.

“Hoy me toca decir gracias a Querétaro por unirme a la familia y por arroparme mientras estábamos juntos, por enseñarme el amor a los colores y darme la confianza de poder trascender y poder hacer y disfrutar de lo que tanto me gusta que es jugar fútbol, por hacerme encontrar esa pasión y poder cumplir mis sueños de jugar con la selección que tanto soñé”, redactó en redes sociales.

Donde se abre una nueva puerta para el iturbidense es en la frontera norte con los Xolos de Tijuana, escuadra que a las órdenes de Gilberto Mora se mantuvo en el quinto lugar del Clausura 2020.

A nivel de selección, Robles Vargas fue considerado durante 2019 para el Tri sub 16 bajo las órdenes de Marcos Ayala para participar en concentraciones y torneos internacionales como la Dream Cup de Japón y el Torneo de Juvenil de Montaigu en Francia.

Con los Gallitos sub 16, únicamente disputó tres encuentros con lo que sumó 250 minutos en el Clausura 2020. Según cifras del portal de la Liga MX, Juan Robles ha marcado 10 goles en su carrera.

Ficha: Juan Eduardo Robles Vargas

Fecha de nacimiento: 18/09/2003

Lugar de nacimiento: San José Iturbide, Guanajuato, México





Edad: 16 Años

Trayectoria:

Querétaro Sub 13

Querétaro Sub 15

Querétaro Sub 17

Xolos Sub 17