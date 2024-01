José Eduardo Rodríguez de Guanajuato domina el 21k Puerto de Veracruz 2024

León, Gto.- El atletismo guanajuatenses está de plácemes tras el triunfo de José Eduardo Silvestre Rodríguez en el 18vo Medio Maratón Puerto de Veracruz 2024. El fondista “guanajua” vivió un debut soñado ya que fue su primer evento oficial fuera de la pista.

Para esta prueba celebrada en el litoral del Golfo de México se dieron cita alrededor de 40 mil corredores quienes cumplieron con una exigente ruta entre los municipios de Veracruz y Boca del Río.

Desde el arranque de la justa pedestre, el corredor “guanajua” se mantuvo entre los primeros en la prueba absoluta. Durante la ruta, la lucha por el triunfo se dio entre México y Kenia; Rodríguez Garibaldi junto al mexicalense Daniel “Pollo” Valdez fueron los aztecas que marchaban en punta junto a los africanos Eliud Kiprorir y Gesabwa Rodgers Ondati, este último ganador de la Maratón León en 2021.

En los primeros cinco kilómetros “Lalo” Rodríguez marcha tercero, luego en los 10 se fue al segundo sitio y a partir del kilómetro 15 se mantuvo como líder hasta cruzar la meta en 1 hora con 5 minutos y 52 segundos, con una diferencia de cuatro segundos llegó el bajacaliforniano Valdez López. El tercer sitio fue de Rodgers Ondati con marca de 1:06:17, seguido por su compatriota Kriporir Kosgei que hizo 1:06:26.

“Durante el último año he entrenado muy duro para probarme en Medios Maratones y Maratones que son pruebas en las que hay buenos premios, así que decidí probarme y logré la victoria. Durante la carrera siempre me sentí muy cómodo, desde el kilómetro 10 me sentí fuerte y decidido a ganar”, resaltó Eduardo Rodríguez para El Sol de León.

Con este resultado, el irapuatense, otrora medallista de plata en los 1,500 metros planos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 sumó su primer gran resultado en este 2024, año en el que busca correr eventos de ruta a la par de la pista en la que es especialista en pruebas como los 10 y los 5 mil metros planos.