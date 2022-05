Jonathan Reyes la rompe con la Sub-18 de La Fiera

León, Guanajuato.- No hace mucho tiempo el Club León presumió a un goleador en categorías inferiores, caso de Iván Hernández en la Sub-20, pero ahora esa etiqueta la ha asumido Jonathan Reyes, quien acabó como el máximo artillero del torneo Sub-18.

El atacante esmeralda convirtió 12 tantos en 17 encuentros, sumó mil 322 minutos e incluso el pasado 4 de marzo frente al FC Juárez, tuvo su primera incursión con la Sub-20.

“Todo este torneo fue un gran trabajo en lo colectivo y en lo individual, pero la verdad es que sin la ayuda del equipo esto no hubiera sido posible, así que quiero agradecer al profesor Héctor Giménez que me dio esa confianza para alcanzar el potencial dentro de la cancha”, manifestó el nacido hace 17 años en Lagos de Moreno, Jalisco.

Reyes concretó un par de dobletes, primero al Atlético de San Luis y luego a Puebla, en tanto que de a uno vacunó a Tijuana, Pachuca, Cruz Azul, Guadalajara, Monterrey, Mazatlán FC, Querétaro y Santos. Cabe señalar que hasta antes del Clausura 2022, el canterano verdiblanco solo presumía seis dianas entre la Sub-15 y Sub-18, por lo que en este semestre pudo duplicar lo cosechado en año y medio.

APOYO ENTRE FAMILIA

Gracias a que las instalaciones de La Esmeralda se encuentran entre los límites de León y Lagos, Jonathan ha tenido la chance de permanecer cerca de su familia, algo que se le complicó en sus primeros meses como integrante de la institución felina, cuya vieja Casa Club se ubicaba del otro lado de la capital cuerera.

“Mi familia es muy humilde, pero en la medida de lo posible me han dado con mucho sacrificio todas las herramientas para que yo cumpla mi sueño de jugar futbol, toda la atención la han puesto en mi y yo le debo todo a ellos”.

Y de cómo es que llegó en 2020 a la “guarida”, el delantero recordó que “nunca había estado en una institución así, primero llegué a una filial, luego el profe David Ibáñez me llevó a unas visorías, no sé qué me vieron y me quedé, pero sin duda lo más difícil fue dejar unos meses a mis papás, me cambié a vivir a León, tuve que acostumbrarme a muchas cosas que jamás había experimentado, pero todo ese sacrificio ha valido la pena”.

ADMIRADOR DE HENRY MARTIN

Sobre la marcha, “Jona” ha ido aprendiendo de uno de los históricos romperredes de la división de ascenso como lo fue en su momento Héctor “El Coco” Giménez, actual timonel de la Sub-18 de La Fiera, pero también tiene otras fuentes de inspiración y una de esas es el jugador de las Águilas del América, Henry Martin.

“He visto varios videos de los goles que hacía el profe Giménez, él día a día me da consejos que me ayudan, me dice que con mi esfuerzo hago mucho y de cierta manera eso me identifica con Henry, que es un futbolista que pelea todo, no se rinde. Se que me falta mucho camino, tengo que aprender más con el balón en pie, los controles, a veces mi papá me ayuda en las tardes, salimos a la calle a pulir detalles, estoy mejorando mi juego aéreo y por supuesto que mi sueño es debutar en primera, para eso trabajo todos los días y cuando me llegue la oportunidad daré todo para consolidarme”, aseveró Reyes.

Su Ficha

Nombre: Jonathan Reyes Gómez

Lugar de Origen: Lagos de Moreno, Jalisco

Fecha de Nacimiento: 10 de Mayo del 2004

Edad: 17 Años

Estatura: 1.72 Mts.

Peso: 65 Kg.

Posición: Delantero

Equipo: León

Así Anotó

Jornada Resultado Goles 2 Tijuana 1-2 León 1 3 León 4-2 Pachuca 1 4 León 1-0 Cruz Azul 1 6 León 2-1 Guadalajara 1 8 León 2-0 Monterrey 1 11 Mazatlán FC 1-1 León 1 12 León 2-1 Querétaro 1 13 Atlético de San Luis 2-2 León 2 14 León 5-4 Puebla 2 16 Santos 2-3 León 1

