Lista la liguilla para las fuerzas básicas del Club León

🕘 Aparta estas fechas 📅



Te dejamos las fechas y horarios de los #4tosDeFinal de la categoría #Sub20 de la #LigaBBVAMX @LeonBasicas vs @ClubSantos @Tuzos vs @TigresFB @America_FB vs @tolucafc_fb @Xolos vs @Chivas pic.twitter.com/8LZyjzGDra