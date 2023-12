Jair Zárate domina el Gran Maratón Pacífico Mazatlán 2023

León, Guanajuato.- Sin buscarlo de forma premeditada, el triunfo se dio para el corredor guanajuatense Jair Zarate en el Gran Maratón Pacífico Mazatlán. Prueba que el fondista realizó como dedicatoria especial a su entrenador Pedro Silva Ramos, fallecido recientemente.

Deportes Alistan elección para ganadores del Premio Municipal del Deporte León 2023

La justa atlética en la llamada "Perla del Pacífico" resultó especial ya que volvió a celebrarse después de tres años de ausencia, para esta edición acudieron más de 5 mil corredores. Entre ellos el guanajuatense Édgar Jair Zárate Rangel, quien acudió a esta prueba con el fin de replantear sus ideas y objetivos.

"Yo no iba pensando en ganar, eso no pasó por mi cabeza, yo tomé está prueba como una manera de honrar a mi entrenador Pedro Silva que se nos adelantó hace unos días, quise celebrar su vida y su legado corriendo. Él fue mi formador desde hace siete años, me hizo el atleta que soy. Quería reflexionar sobre las cosas que hay por hacer, preguntarme a mí mismo lo que viene y cuando menos me di cuenta ya estaba entre los primeros lugares", resaltó Jair Zárate en charla para El Sol de León.





EMOTIVO PODIO

Para este certamen cuyo trazado recorrió las principales avenidas y el famoso malecón de Mazatlán, Zárate se adueñó de la categoría absoluta en los 42k con tiempo de dos horas con 30 minutos y 31 segundos.

Pese a que durante las primeras zancadas y kilómetros no se planteó contender por el primer lugar, su determinación le llevó a dominar el asfalto y a dejar atrás a otros participantes, fue hasta toparse cara a cara con los punteros que se decidió a pelear.

"Esta prueba la inicié como un reto contra mí mismo, luego fue hasta el kilómetro 25 que me di cuenta que ya iba tercero, pero hubo un retorno donde nos encontramos cara a cara con los líderes y entonces vi que no iba muy atrás, ahí fue cuando me motivé y me propuse alcanzarlos, al segundo lugar lo agarré como al 30 y al primer lugar lo tope al 36, a partir de ahí me llevé la prueba, yo me sentía bien entonces me decidí a ganar”, concluyó Zárate Rangel.

Deportes Recibe Centro Acuático León 1 3er Torneo Invernal de Polo Acuático

El podio fue completamente mexicano ya que al “guanajua”, extraoficialmente el segundo lugar fue para Ángel Remigio Pérez con 2:31.47, mientras Juan Celis García completó la tercia ganadora con marca de 2:33.42.

Gran Maratón Pacífico Mazatlán 2023

42k Varonil

1 Jair Zárate 2:30:31

2 Ángel Remigio 2:31:47

3 Juan Celis 2:33:42