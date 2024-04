Isabel Huitrón es bicampeona mundial en el judo para sordos

León, Gto.- Bicampeona de Juegos Sordolímpicos y ahora, la judoca guanajuatense María Isabel Huitrón, obtuvo su segunda medalla de oro en un Campeonato Mundial de la especialidad, resultado que la coloca como una de las mejores exponentes de su disciplina en la historia.

Huitrón Ángeles accedió una vez más a la parte más alta del podio dentro de la división de los -48 kilogramos, esto en el Mundial que se desarrolló en Turkestán, Kazajistán, por lo que de esta manera, refrendó su corona alcanzada hace tres años en la edición llevada a cabo en Versalles, Francia.

“Ya son dos oros en un Mundial, la verdad es algo que no me lo creo y me emociona saber que nada es imposible. Me siento muy contenta por este gran resultado. Todo es gracias a mi familia que me inspira a seguir adelante y también a la preparación tan fuerte que tuve en los últimos meses”, manifestó la artemarcialista en charla con la Comisión Nacional de Deporte y Cultura Física.

Asimismo, la oriunda de Celaya aseveró que esta nueva presea “representa la recompensa de todo el trabajo de mis entrenadores que son Jorge Luis Atencio Ramírez y Carlos Carrillo Torres y también de mis amigos, mis compañeros de la CONADE y a la Federación Mexicana de Deportes para Sordos que nos ha apoyado desde el primer día”.

Cabe señalar que, en la última justa mundialista, María Isabel concluyó con paso perfecto al superar por ippon a la local Alym Zhetpisbayeva, así como a las ucranianas Yelyzaveta Didorenko y Nataliia Nenko.

El próximo reto para la ganadora del Premio Nacional del Deporte 2017 son los Juegos Panamericanos de Sordos que se efectuarán del 10 al 17 de noviembre en Brasil y para el siguiente año los Sordolímpicos en Tokio, Japón, donde buscará repetir las hazañas de 2017 en Samsun, Turquía y de 2022 en Caxias do Sul en suelo amazónico.