Andrea de la Herrán no estará en la halterofilia de París 2024

León, Gto.- El sueño llamado Juegos Olímpicos París 2024 no podrá hacerse realidad para la halterista guanajuatense Andrea de la Herrán, quien desafortunadamente no pudo meterse entre las mejores 10 de su división dentro de la Copa del Mundo que se lleva a cabo en Phuket, Tailandia.

La misión para conseguir ese anhelado pase a la justa veraniega era el top 10, pero la realidad es que De la Herrán quedó bastante lejos, de hecho, desde la modalidad de arranque ya venía algo rezagada en la clasificación, por lo que después fue mucho más complicado recuperar el terreno perdido, siendo además que estuvo en el grupo “B” de los 49 kilogramos y por delante todavía tenía al pelotón con las mejores marcas.

Luego de fallar un par de levantamientos de 81 kilos, la “guanajua” no tuvo de otra más que conformarse con los 78 en arranque, registró que la envió hasta el décimo octavo lugar, 19 kilogramos por debajo de las punteras. Para el evento de envión o clean & jerk, la medallista de Juegos Centroamericanos y del Caribe hizo válido su segundo intento de 95 kilos, no así los 100, siendo octava de su sector y décima novena en la tabla general.

Cortesía / CODE Guanajuato

Ya en el acumulado, Andrea de la Herrán se ubicó en décimo quinto casillero con 173 kilogramos totales, 13 por debajo de la dominicana Dahiana Ortiz, quien completó los 10 primeros sitios. Cabe señalar que la buena noticia para México fue el noveno puesto de la veracruzana Ana Gabriela López con 187 kilos, ya enfilada hacia los JJ.OO.

A través de sus redes sociales, la pesista lamentó no haber cumplido el objetivo, al tiempo de agradecer a “aquellas personas que confiaron plenamente en mi y me desearon el éxito de corazón. Soy consciente de que pude haber dado más, en muchas ocasiones fallé, me perdí y las consecuencias me alcanzaron, pero mi duelo ya lo viví y hoy solo queda aceptar y seguir adelante con mis siguientes propósitos”.

En esta ocasión, la medalla de oro quedó para la norcoreana Gum Ri Song con un total de 221 kilogramos, producto de los 97 que alzó en arranque y 124 en envión, al tiempo que las chinas Zhihui Hou y Huihua Jiang hicieron el 2-3 con 217 y 208 kilos, respectivamente.