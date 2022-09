Inquieta al “Piojo” Herrera la falta de contundencia de sus Tigres

San Nicolás de los Garza, Nuevo León.- Rumbo a una hipotética liguilla o reclasificación, Miguel “El Piojo” Herrera se dijo preocupado por la falta de gol que evidenciaron los Tigres en su no presupuestada derrota en “El Volcán” frente a los esmeraldas.

“No hacemos goles, nos está fallando esa contundencia que el equipo tenía y para colmo en una jugada desafortunada Samir convierte el gol en contra, desafortunada situación y seguimos sin tener esa contundencia, eso es lo que nos está faltando”, manifestó el estratega del cuadro norteño.

Herrera dejó en claro que “todo esto no pasa tanto por los tiros a gol, llegamos varias veces y cuando la pelota va bien centrada no le entramos al remate o no lo hacemos con la fuerza o con la dirección necesaria para hacerle daño al rival, ahora contra León a lo mejor no hubo muchos disparos, pero generamos 40 servicios y no pudimos conectarlos, así que pasa más por eso de que no se pudo conectar ni una”.

Este descalabro le impidió a los de la “U” de Nuevo León colarse entre los mejores cuatro de la clasificación general, por lo que ahora lucen obligados a tener que recuperar el terreno perdido en condición de visita, ya que solo volverán al Estadio Universitario para afrontar la fiesta grande o en su defecto la repesca.

“Es desafortunado que no conseguimos acabar el torneo regular en casa con un resultado positivo, nos da tristeza, vergüenza porque los aficionados siempre vienen a apoyar y no pudimos regalarles un buen juego. Quedan tres partidos e iremos a buscar de visita esos puntos que nos lleven a calificar, hay que ir afuera, no hay de otra”, concluyó Herrera.