Imparte Erick Argueta entrenamiento de karate a nivel nacional

A invitación de la Federación Mexicana de Karate, el sensei Erick Argueta, presidente de la Asociación Guanajuatense de Karate impartió un entrenamiento vía streaming para toda la comunidad que practica este arte marcial en el país.

El dirigente guanajuatense estuvo acompañado de los multimedallistas estatales y seleccionados nacionales Axel Argueta y Kaori Hernández, el entrenamiento tuvo una duración de 40 minutos y realizaron técnicas de kumite.

“Espero que todos se estén cuidando en casa, que estén aprendiendo nuevas cosas, nuevas habilidades, es un tiempo muy complicado, pero el karate nos ha forjado como personas de bien para sacar a México adelante. No hay eventos, estamos parados, pero si tú no estás haciendo nada porque no hay competencias, no has entendido que es el karate, así que a seguir entrenando”, señaló el Sensei Argueta.

Entre las entidades que se unieron a la transmisión y entrenaron junto a la tripleta guanajuatense fueron Zacatecas, Veracruz, Tabasco, Jalisco, Ciudad de México, Coahuila, Baja California Sur, Tamaulipas, además se tuvo interacción desde el extranjero ya que también participaron atletas de Houston, Texas.

Estos entrenamientos en línea surgen como una estrategia de la FeMeKa para fomentar la práctica de este deporte en la etapa de confinamiento, los ejercicios son impartidos por presidentes de las asociaciones estatales como Manuel Candía de San Luis Potosí, Hanzel Tepal de la Ciudad de México, Armando Medina de Cohauila, Alberto Velasco de Michoacán entre otros.

De igual forma han participado seleccionados nacionales como Alicia Hernández, Guadalupe Quintal, Pamela Campos. Además de Lizet Ruiz, fisioterapeuta de la selección mexicana de karate, entre otras personalidades del karate mexicano.