Agradece Andrés Mosquera respaldo de Club León

La pretemporada no pudo haber iniciado mejor para el defensor Andrés Mosquera, quien dejó atrás las lesiones y ahora trabaja a la par de sus compañeros, el colombiano ansía regresar al terreno de juego para responder a la confianza que le tuvo la directiva al renovarlo por tres años aun cuando se mantenía en rehabilitación.

Fue enfrentando a Tijuana en la jornada 19 del Apertura 2019 que Mosquera Guardia salió lesionado, el diagnóstico fue rotura de tendón rotuliano en la rodilla derecha, por su rehabilitación no fue registrado en el siguiente torneo por lo que se dice listo para regresar al campo en el Apertura 2020.

“Me siento muy bien, la recuperación ha sido muy buena, este tiempo que estuve parado me ayuda, regreso con normalidad, espero seguir trabajando con esa misma normalidad, que me permita competir por nuevamente estar en el equipo titular, ahora hay que tener los pies en la tierra, se superó la lesión, espero competir de buena manera para que el cuerpo técnico me considere”, comentó Andrés Mosquera.

El pasado mes de abril, el defensor colombiano anunció que acordó una renovación con Club León por tres años más, acción por la que se dice agradecido con la directiva verdiblanca.

“Siempre seré un agradecido con Grupo Pachuca, que confiaron en mí, se venía platicando desde el año pasado antes de mi lesión, se respetaron los términos, estando yo en plena recuperación respaldaron mi renovación. Eso me compromete más con el club, con la afición y mis compañeros, todavía no es una realidad si voy a regresar en mi mejor nivel, voy a entregar lo mejor de mi en los entrenamientos y cada partido”, agregó el central colombiano.

Finalmente pidió a los aficionados un voto de confianza: “Que sigan creyendo y confiando en el Club león, la directiva está trabajando por hacer un gran equipo, nosotros seguiremos trabajando para satisfacer esa exigencia, esperamos entregar esa alegría, que es poder ser campeón. Que confíen independientemente de quienes lleguen a salir o lleguen”.

El Apertura 2020 será el sexto torneo de Mosquera con Club León, certamen en el que espera se mantenga el protagonismo mostrado anteriormente, aquel que los hizo romper récords, ser finalistas y sublíderes como el Clausura 2020 que finalmente se suspendió por la Pandemia de Covid-19.

